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南韓1款「止咳貼片」爆紅！媽曝小孩秒止咳 網嘆：台灣買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名嫁到南韓的台灣媽媽分享，近期孩子因嚴重咳嗽前往小兒科就診，醫師開了一張貼片，並指示貼在背部使用，沒想到孩子貼上後咳嗽狀況明顯改善，讓她相當驚訝。示意圖／AI生成
一名嫁到南韓的台灣媽媽分享，近期孩子因嚴重咳嗽前往小兒科就診，醫師開了一張貼片，並指示貼在背部使用，沒想到孩子貼上後咳嗽狀況明顯改善，讓她相當驚訝。示意圖／AI生成

感冒最怕咳嗽影響睡眠，一名嫁到南韓台灣媽媽分享，近期孩子因嚴重咳嗽前往小兒科就診，醫師開了一張貼片，並指示貼在背部使用，沒想到孩子貼上後咳嗽狀況明顯改善，讓她相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名台灣媽媽在社群平台「Threads」表示，小孩因嚴重咳嗽，去小兒科就診，南韓醫師開立一種貼片，說明要貼在背部使用，沒想到使用貼片後，咳嗽狀況明顯好轉，讓她直呼「到底是什麼原理好神奇！有專業的人士可以跟我講講嗎？」

貼文一出後，不少網友給出解答，紛紛表示「日本也有，這是支氣管擴張貼紙」、「日本醫生都叫我睡前幫小孩貼背上，睡覺最容易咳嗽」、「南韓小兒科處方藥，一般是怕引起氣喘才會開，藥局買不到」、「簡略查了一下，是一種經皮膚吸收的支氣管擴張劑的貼片」、「日本也有，是支氣管擴張貼片，皮膚會吸收」。

此外，也有網友指出台灣買不到，回應「健保大砍藥價，很多藥都退出台灣了，想自費也買不到」、「台灣沒辦法的，這東西被台灣健保壓太慘了，好像看不到的樣子」、「健保均貧，有錢也用不到好東西」、「希望以後台灣會有，好需要，女兒現在就咳得睡不好，今天已經看第三次醫生了」。

事實上，不少台灣人出國會自備藥品，本站曾報導，因近期抓到走私含麻醉成分的非法毒品的犯罪者人數大增，南韓關稅廳宣布對感冒藥、安眠藥、減肥藥等含麻醉成分的非法藥品進行嚴格取締，更宣布禁止攜帶日本「EVE止痛藥」入境。

EVE是日本SS製藥推出的止痛藥系列，因對頭痛、牙痛、經痛等效果顯著，常被遊客列為必買藥品之一，但由於其成分含有「Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）」，因會直接作用於中樞神經，被南韓政府歸類為抗精神性藥物，具高度依賴性及成癮性，須受政府監管。

南韓關稅廳表示，如發現旅客購買並攜帶「EVE止痛藥」之類的「非法毒品」入境，海關會扣留（收繳），若攜帶量大，還可能依相關法律進行檢查與調查。

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