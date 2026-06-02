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日本街頭飄惡臭！遊福岡驚聞「死鼠味」 在地台人：因為拉麵

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友到福岡旅遊時，被街頭飄散的氣味嚇了一跳，直言「真的很臭」。 示意圖／Pakutaso
有網友到福岡旅遊時，被街頭飄散的氣味嚇了一跳，直言「真的很臭」。 示意圖／Pakutaso

日本向來給人乾淨整潔的印象，不過近日有網友分享到福岡旅遊時，被街頭飄散的氣味嚇了一跳，直言「真的很臭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到福岡旅遊時，發現部分街道瀰漫著一股「腳臭+死老鼠味」，好奇發問：「這味道真的是豚骨反覆熬煮出來的？」

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，「剛回來，真的超臭，我不確定是什麼，真的是豚骨拉麵的味道嗎？」、「第一次聞到有點嚇到，屍臭味+嘔吐味超級噁」、「我都跟朋友說很像濕掉的臭襪子，不過聞的時候臭，吃的時候就沒什麼臭味」、「在福岡絕對不要輕易走進拉麵店，不然你的嗅覺會臭一整天」、「我是去一幸舍，真的好臭，一家小小的店，彷彿有十個廣志在裡面，真的不要輕易嘗試」。

留言區中也有住在福岡的台灣人解答，指出這股臭味是豬臭味，因日本的豬肉有「閹割」之分，沒閹割的豬會較臭，而九州又是拉麵發祥地，有許多這種味道重的拉麵。反觀現代口味的拉麵大多是已閹割的豬肉，味道就沒這麼重。

事實上，到日本旅遊，不少人都會把品嘗道地拉麵列入必備行程。本站曾報導，一名網友分享，福岡一間拉麵名店「元祖拉麵長濱家」近日貼出價格調整公告，指出由於食材成本持續上漲，長期壓縮利潤已達極限，因此決定調整售價，將由500日圓（約新台幣100元）調整為600日圓（約新台幣120元）。店家表示，將持續努力維持品質，並感謝顧客理解與支持。

對此，不少網友都驚呼「福岡真的是拉麵的天堂」、「兩年前吃過一次，到現在還很懷念」、「東京現在很難找到1000日圓以下的拉麵了」、「這價格實在太佛心」。也有網友感嘆，「只漲100日圓，真擔心老闆能不能撐過通膨」。

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