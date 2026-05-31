快訊

大海龜擱淺彰化海岸 背上竟有中國追蹤器…原因出爐

孫淑媚頂凍齡神顏讀碩士超拚 擔任學生會長還拿獎了

台電麥寮17號風力發電機起火 巨大火燒葉片纖維飛落像墜機

聽新聞
0:00 / 0:00

日薪僅600元！男大生怒轟「這工作」太血汗 內行揭業界潛規則

聯合新聞網／ 綜合報導
不少內行人指出，臨時演員通常是以「8小時為一個班」來計算，且多數人當臨演並非為了賺錢，而是要累積經驗或體驗上電視的夢想。示意圖／ingimage
不少內行人指出，臨時演員通常是以「8小時為一個班」來計算，且多數人當臨演並非為了賺錢，而是要累積經驗或體驗上電視的夢想。示意圖／ingimage

影視劇中不可或缺的「臨時演員」，是許多人踏入演藝圈的敲門磚，也有不少人單純為了一圓星夢或體驗片場氛圍而去嘗試。不過，近日有網友發文抱怨，自己應徵了一份日薪600元的臨演工作，原以為只需花費一、兩個小時就能收工，沒想到最後竟在現場苦熬了7個小時，讓他氣得大罵「CP值太低」。對此，不少內行人出面點破業界現實，直言：「當臨演本來就不是為了賺錢！」

這名網友在Dcard上發文分享這段悲慘的打工經驗，他表示日前在臉書社團看到有劇組在徵求臨時演員，費用600元，並要求早上10點半必須抵達拍攝現場。原PO坦言，他當下天真地以為這份差事頂多一、兩個小時就會結束，因此便決定接下工作。

沒想到，抵達片場後才是折磨的開始。原PO抱怨，他準時報到後，劇組卻直到下午1點多才安排他拍攝第一個鏡頭，讓他無奈直呼「不知道那麼早來在幹嘛」。接下來的時間更是無止盡的乾等，直到傍晚5、6點才終於輪到他拍第二個鏡頭。頂著炎熱的天氣苦等7小時，換算下來時薪根本不到100元，讓他崩潰表示：「熱得要命，真的誰喜歡誰去賺。」

這段「血汗經歷」曝光後，立刻引發大批網友熱議。不過，多數熟悉業界生態的內行人反而認為原PO「吃米不知米價」，對影視產業的作業模式缺乏認知。

不少網友留言指出：「臨演的行規大多都是『8小時算一個班』，是你對拍攝時間不夠了解」、「你這個拍攝時間已經算不錯了，很多劇組是從半夜開始拍，一路熬夜到隔天早上的」、「這就是演員的心路歷程，有時候在片場等了一整天，最後連個鏡頭都沒有就回家，這都是很正常的感覺」。

此外，許多網友也點出，會去應徵臨時演員的人，出發點往往不是為了優渥的報酬。有人分析：「臨演不是為了賺錢，而是想在電視上看到自己」、「很多人去當臨演是為了交朋友、拓展人脈，或是享受片場的話題氣氛」。

更有網友舉出天王巨星的例子來鼓勵原PO：「天王劉德華當年也是從跑龍套開始的！總有人不知道成功人士辛苦過」、「現在你知道那些勇敢追夢的人有多痛苦了吧？但說不定哪天就是因為一個鏡頭而爆紅」。

演員 打工 拍攝地點 工作 時薪 薪水 大學生

延伸閱讀

沒寫單位被扣分！大三生怒嗆教授「你很蠢」 網友傻眼：以為國小

拚年薪200萬太病態？金融女嘆「人生很空」：看淡買房結婚躺平沒重心

靈堂沒人要送！外送員暖心舉動獲2千元小費 數萬人感動：會有福報

鼓勵生病也要硬撐？他批學校「全勤獎」很糟糕 ：設定有問題

相關新聞

日薪僅600元！男大生怒轟「這工作」太血汗 內行揭業界潛規則

影視劇中不可或缺的「臨時演員」，是許多人踏入演藝圈的敲門磚，也有不少人單純為了一圓星夢或體驗片場氛圍而去嘗試。不過，近日有網友發文抱怨，自己應徵了一份日薪600元的臨演工作，原以為只需花費一、兩個小時就能收工，沒想到最後竟在現場苦熬了7個小時，讓他氣得大罵「CP值太低」。對此，不少內行人出面點破業界現實，直言：「當臨演本來就不是為了賺錢！」

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

台灣便利商店林立，店內設計也處處藏有巧思。近日，一名網友在Threads上發文，表示孩子指著超商自動門上的數字貼紙「5、6、7、8、9」詢問用途，他卻答不出來，只好上網求解」，引發網友熱議。許多內行人解答，這其實是為了防範犯罪而設計的「身高尺」。

機車坐墊燙到75度！他實測1招秒降到36度 網急喊：別亂學

因炎熱天氣，機車坐墊溫度高達75度，一網友實測噴酒精降至36度，但引發網友警告，或損壞坐墊。建議使用水或濕紙巾降溫，避免酒精帶來的風險。警方亦提醒駕駛人應遵守交通規定，確保車牌清晰可見。

商務艙新用途？高鐵一服務讓她秒花600元升艙 網全讚：成熟的大人

一名女網友因忘帶充電線，搭高鐵時急需充電，決定花600元升等商務艙以借用充電線。此事件引發網友熱議，稱讚她以成熟方式解決問題，展現了理性思考的價值。

靈堂沒人要送！外送員暖心舉動獲2千元小費 數萬人感動：會有福報

各行各業皆有辛苦之處，外送員也不例外，適當給予小費不僅是做善事，更能增加外送員工作的成就感。一名網友發文，稱他所在地點是靈堂的關係，本來點的胡椒餅沒有外送員願意接單，於是想給送另一份餐點的外送員一點小費，請他送胡椒餅，沒想到外送員不僅沒要小費，還帶著十瓶飲料來靈堂，要給家屬結緣，此舉感動了原PO，於是大手一揮給了2千元小費，並說：「真的好感謝你，讓我們的今天這麼暖心」。

8年級才是人生勝利組？網列7優勢喊「史上最爽世代」：根本頂級開局

過去7年級生常被形容是「最苦世代」，不過近日一名自稱8年級生的網友卻在Dcard發文，直言8年級其實是「百年來最幸運的一代」，並列出7大優勢，包括躲過2008年金融海嘯、成長過程沒有短影音干擾，以及剛好搭上科技業與股市起飛等時代紅利，引發大批網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。