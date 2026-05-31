日薪僅600元！男大生怒轟「這工作」太血汗 內行揭業界潛規則

影視劇中不可或缺的「臨時演員」，是許多人踏入演藝圈的敲門磚，也有不少人單純為了一圓星夢或體驗片場氛圍而去嘗試。不過，近日有網友發文抱怨，自己應徵了一份日薪600元的臨演工作，原以為只需花費一、兩個小時就能收工，沒想到最後竟在現場苦熬了7個小時，讓他氣得大罵「CP值太低」。對此，不少內行人出面點破業界現實，直言：「當臨演本來就不是為了賺錢！」

這名網友在Dcard上發文分享這段悲慘的打工經驗，他表示日前在臉書社團看到有劇組在徵求臨時演員，費用600元，並要求早上10點半必須抵達拍攝現場。原PO坦言，他當下天真地以為這份差事頂多一、兩個小時就會結束，因此便決定接下工作。

沒想到，抵達片場後才是折磨的開始。原PO抱怨，他準時報到後，劇組卻直到下午1點多才安排他拍攝第一個鏡頭，讓他無奈直呼「不知道那麼早來在幹嘛」。接下來的時間更是無止盡的乾等，直到傍晚5、6點才終於輪到他拍第二個鏡頭。頂著炎熱的天氣苦等7小時，換算下來時薪根本不到100元，讓他崩潰表示：「熱得要命，真的誰喜歡誰去賺。」

這段「血汗經歷」曝光後，立刻引發大批網友熱議。不過，多數熟悉業界生態的內行人反而認為原PO「吃米不知米價」，對影視產業的作業模式缺乏認知。

不少網友留言指出：「臨演的行規大多都是『8小時算一個班』，是你對拍攝時間不夠了解」、「你這個拍攝時間已經算不錯了，很多劇組是從半夜開始拍，一路熬夜到隔天早上的」、「這就是演員的心路歷程，有時候在片場等了一整天，最後連個鏡頭都沒有就回家，這都是很正常的感覺」。

此外，許多網友也點出，會去應徵臨時演員的人，出發點往往不是為了優渥的報酬。有人分析：「臨演不是為了賺錢，而是想在電視上看到自己」、「很多人去當臨演是為了交朋友、拓展人脈，或是享受片場的話題氣氛」。

更有網友舉出天王巨星的例子來鼓勵原PO：「天王劉德華當年也是從跑龍套開始的！總有人不知道成功人士辛苦過」、「現在你知道那些勇敢追夢的人有多痛苦了吧？但說不定哪天就是因為一個鏡頭而爆紅」。