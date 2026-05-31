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7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

聯合新聞網／ 綜合報導
超商自動門的數字貼紙配合上方監視器的視角，讓警方在發生搶案或竊案時，能快速推斷嫌犯的真實身高。圖／聯合報系資料照
超商自動門的數字貼紙配合上方監視器的視角，讓警方在發生搶案或竊案時，能快速推斷嫌犯的真實身高。圖／聯合報系資料照

台灣便利商店林立，店內設計也處處藏有巧思。近日，一名網友在Threads上發文，表示孩子指著超商自動門上的數字貼紙「5、6、7、8、9」詢問用途，他卻答不出來，只好上網求解，引發網友熱議。許多內行人解答，這其實是為了防範犯罪而設計的「身高尺」。

該名網友在Threads上分享，帶著孩子逛7-11時，孩子好奇詢問自動門的門框上貼著的「5、6、7、8、9」條狀貼紙是做什麼用的，「是（量）身高嗎？」原PO坦言自己完全不知道答案，因此發文向廣大網友求助。

貼文一出，立刻引來熱心網友解答，這組數字確實是「身高尺」，其主要功能是作為超商的防盜安全設計，「當發生搶劫或偷竊等突發案件時，嫌犯進出自動門的畫面會被監視器拍下。警方調閱畫面時，便能透過嫌犯與門框上數字的相對位置，精準研判其大約的身高，幫助後續追緝。」

這組數字代表著百位數與十位數的簡寫：

5： 150 公分

6： 160 公分

7： 170 公分

8： 180 公分

9： 190 公分

更有專業網友補充，這個身高尺的刻度並非一般的水平測量，而是「依照攝影機由高處看低處的視角去黏貼」，因此如果顧客直接貼著門框去量身高，數字其實是不準確的。

這個隱藏版的防盜小知識讓不少網友直呼：「居然現在才知道！」、「我還以為是算物流箱高度用的」、「我以為是淹水時看水位的」、「原來這是大家都知道的事嗎？驚呆，但是好聰明的方法！」

此外，也有網友分享其他場所的類似防盜巧思，「全家的話是看門上的logo」、「日本銀行的門口也會擺放很高的大型盆栽，同樣是為了讓監視器在案發時，能有一個相對應的比例尺來目測歹徒身高」。

7-11 監視器 超商 台灣

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