機車坐墊燙到75度！他實測1招秒降到36度 網急喊：別亂學

台灣近期天氣炎熱，不少機車族將車輛停在戶外曝曬，坐墊熱到幾乎無法直接坐下。對此，一名網友分享降溫方法，只要在機車坐墊噴灑酒精，溫度可迅速下降。貼文一出後，有不少網友反勸千萬別這麼做。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段實測影片，可以發現機車因停放在戶外，坐墊溫度高達75度，但在坐墊上噴灑酒精後，約23秒溫度便從75度降至約36度，降溫效果相當明顯，讓他直呼「這種天氣騎車在外面，記得帶瓶酒精在機車上啊」。

貼文一出後，不少網友都表示「以機車坐椅的材質，如果你天天噴酒精，那坐墊很快就要重新包了」、「椅墊別噴，那個皮會裂掉」、「噴久坐墊會溶解、黏黏的，望周知」、「用酒精噴久了，我們做機車坐墊這行的可是會很開心」、「酒精噴罐在高溫車廂裡會氣體膨脹，噴在合成皮上有機會造成褪色染到你的褲子上，沒褪色的過不久也會開始龜裂破皮⋯」。

此外，也有部分網友分享降溫方法，回應「教大家一招，直接灑水，5秒有感」、「為什麼不裝網墊就好了？」、「帶濕紙巾其實效果也不錯啦」、「用濕紙巾或濕抹布多擦幾次就能降溫了，還不用等它乾」、「噴水就可以了，效果說不定還更好」、「正港台灣人都是拍兩下就坐上去了」。

本站曾報導，日前有民眾在網路上PO文，不知是否天氣太熱，有一名機車騎士行經台南長榮路段，車後竟架設一具風扇，讓不少網友稱呼為「台南尋奇」。

對此，台南市警五分局指出，雖然目前尚未接獲報案，但機車號牌疑為他物遮蔽，恐違反《道路交通管理處罰條例》第13條或第14條規定，最高可處4800元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人或車主應依法懸掛正確號牌，並保持其清晰可辨，不得以其他物品遮蔽、塗抹、汙損等，以維護交通安全及秩序。