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商務艙新用途？高鐵一服務讓她秒花600元升艙 網全讚：成熟的大人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期搭乘高鐵時，因忘記攜帶行動電源和充電線，得知商務車廂提供充電線借用服務，她竟當場決定補票升等。示意圖，聯合報系資料照
一名女網友分享，近期搭乘高鐵時，因忘記攜帶行動電源和充電線，得知商務車廂提供充電線借用服務，她竟當場決定補票升等。示意圖，聯合報系資料照

一名女網友分享，近期搭乘高鐵時，因忘記攜帶行動電源和充電線，偏偏手機電量即將見底，讓她相當焦急。沒想到在詢問工作人員後，得知商務車廂提供充電線借用服務，她竟當場決定補票升等，事後連自己都忍不住笑稱，「好多年沒坐商務艙了，結果竟然是為了一條線」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己出門時忘了攜帶充電線，搭乘高鐵途中手機電量越來越低，又必須使用手機，只好向列車工作人員求助，但工作人員表示「一般車廂並未提供相關服務」。

這名女網友進一步追問「那商務艙可以借線嗎？」，工作人員則回答可以，她毫不猶豫補了600元差價，直接升等到商務車廂。事後她也笑稱「好多年沒有坐商務艙了，為了一條線，剛才只是買票時，畫面閃過商務艙，現在人就在商務艙，直接進入另一個平行時空」。

貼文一出後，不少網友都表示「不吵不鬧，用理性方式解決，欣賞這樣的人」、「霸氣，沒有錢解決不了的問題」、「能用鈔能力解決就是厲害」、「我覺得妳是好人，也沒有因為這樣吵鬧，直接花錢升商務艙解決問題」、「成熟大人解決問題的方式」、「不囉嗦，給妳好寶寶貼紙一張」、「錢能解決的事情都是小事！妳很棒」。

此外，也有內行網友指出「其實4車跟12車可以充電，那邊就有充電線」，對此原PO也回應「工作人員有回覆我好像第幾車廂有充電線，當下沒有聽得很清楚，但說商務艙可以借時，沒有想太多，只是平常心在面對事情，只要能解決當下問題就好」。

台灣高鐵快捷便利，是許多人南來北往的首選。本站曾報導，一名網友分享自己搭乘高鐵的「超狂儀式感」，不僅自備威士忌、肉乾，甚至連冰桶、酒杯都一應俱全，坐在自由座卻營造出宛如頭等艙的奢華氛圍。

貼文一出後，不少網友紛紛留言驚嘆「儀式感是自己給的！」、「把自由座坐出了頭等艙的價值」、「那個冰桶到底是怎麼變出來的？」、「我看第一眼以為是飛機商務艙」、「太強了，隔壁乘客應該很羨慕吧」。也有不少人聯想到日劇《新幹線居酒屋》，笑稱原PO根本是在拍續集。

高鐵 充電線

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