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靈堂沒人要送！外送員暖心舉動獲2千元小費 數萬人感動：會有福報

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一位外送員的暖心行為，讓諸多網友十分感動。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照
有網友分享一位外送員的暖心行為，讓諸多網友十分感動。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照

各行各業皆有辛苦之處，外送員也不例外，適度給予小費能增加外送員工作的成就感。一名網友發文，某天點外送胡椒餅，因所在地點是靈堂，本來沒有外送員願意接單，於是請送另一份餐點的外送員幫忙拿胡椒餅，他再給予200元小費，沒想到該外送員不僅沒要小費，還多帶10瓶飲料來靈堂，要給家屬結緣。此舉感動了原PO，於是大手一揮給了2000元小費，並說：「真的好感謝你，讓我們的今天這麼暖心。」

一名網友在Threads發文，表示他身處靈堂，點了兩份外送，分別是胡椒餅和麵線，不知什麼原因胡椒餅的單一直沒有外送員願意接，於是他私訊送麵線的外送員，請他送完餐後再幫忙送胡椒餅，私下再給200元小費。等到外送員送來麵線後，原PO向他道歉：「很抱歉，讓你出入這種場合」，但外送員並不在意，指出自己有在念經，並雙手合十，虔誠地向靈堂致意了一下。

原PO描述，外送員幫忙去拿胡椒餅回來後，非但沒有要拿小費，還帶著10瓶飲料來到靈堂，表示要給家屬結緣。原PO恍然大悟，原來外送員一開始就沒打算賺取小費，甚至還虧了飲料的錢。整件事情讓原PO非常感動，後來透過外送平台送出一筆2000元小費，真心感謝外送員暖心的行為。該名外送員也在貼文下留言回應，證實收到了2000元小費，很感謝原PO對他的鼓勵。

此文一出，獲得超過6萬人點讚，網友們紛紛誇讚外送員與原PO的暖心之舉，「很感人的互動，人可以這樣互相真的很好」、「打開脆就看到這麼暖心的故事，眼淚差點止不住，外送員的貼心和原PO的大方都讓人好感動」、「你們真的感動到了我」、「您好善良外送員也好善良」、「好善良，會有福報的」。

另有網友分享類似經驗，他曾在下著大雨的日子裡訂了好幾間餐廳的餐點，看到穿著雨衣的外送員，他覺得對方工作很不容易，於是不自覺地多給了200元的小費，看到外送員開心他也很愉快。

還有網友指出台灣一直都很友善的地方，總是有滿滿的人情味，他的朋友在台北開多元計程車，只要晚上載到長輩，都會幫忙開車門，並協助腿腳不便的老人家下車，小費往往都是1000元起跳。

「什麼情況會給外送員小費」的話題曾引起討論，多數網友指出「在天氣狀況不好、過年過節時，都會給予小費」；但也有網友認為「工作已經有薪水了，並不需要多給小費」。

外送員 小費

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