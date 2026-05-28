8年級才是人生勝利組？網列7優勢喊「史上最爽世代」：根本頂級開局

過去7年級生常被形容是「最苦世代」，近日一名自稱8年級生的網友在Dcard發文，直言8年級其實是「百年來最幸運的一代」，並列出7大優勢，包括躲過2008年金融海嘯、成長過程沒有短影音干擾，以及剛好搭上科技業與股市起飛等時代紅利，引發大批網友熱議。

原PO表示，8年級生在金融海嘯發生時多半還在求學階段，沒有直接受到衝擊，同時童年也處於智慧型手機尚未普及的年代，擁有相對單純的成長環境。此外，他認為近年勞權意識提升、科技業薪資爆發，加上台股大漲，讓不少8年級生有機會提早累積資產。

他也提到，AI與機器人目前仍處於發展初期，尚未全面取代人力，相較未來世代可能面臨更激烈競爭，8年級生剛好處於相對有利的位置；另外，部分男性兵役僅需服4個月，也被他視為世代優勢之一，甚至直言自己已吃到時代紅利，開始考慮退休。

貼文曝光後，不少網友認同表示，「小時候沒有被3C荼毒真的幸運」、「唯一敗筆就是新青安讓房價上漲太快，晚2年再推出就真的完美了」、「反觀7年級，什麼都扛下來了」、「7年級還扛了教改」、「8年級已經是教改後，幸不幸運就看投胎」、「我8年級，蠻贊同的」、「還有00後幫忙職場整頓」、「和老婆都是8年級初，我們都覺得是很幸運的年代」、「哪個世代最好沒有定論啦！但最屎的一定7年級，沒有之一」。

不過也有人持不同看法，「真正吃到這波股市紅利的，大多數應該還是7年級為主」、「說錯了吧，最幸福最爽的年代是6年級中段班到6尾的，7年級最悲慘，8年級比7年級更爽一些，9年級會更悲慘」、「80年生強力駁斥，學習期間2次教改，國小畢旅SARS，考高中新制沒有考古」、「你也沒提到新青安，一堆8年級的存錢買房被坑，結果股票根本沒賺到」。