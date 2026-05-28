來竹北玩「飛高高」？半夜查Google地圖驚見奇妙景點 當地人勸：請不要揪團

Google地圖方便好用、自由度高，不少人出遊或閒著沒事都會打開來研究周邊有何新事物。有網友就發現竹北出現一個不明景點，遭評「騎快一點就會起飛」，讓他大感有趣。分享後也釣出在地人分享「曾被爸媽載飛」的體驗，隨後吸引更多網友分享全台各地起飛點，笑稱「常故意騎去玩」。

原PO近日在Threads上分享一個名為「竹北飛高高有方」的景點，仔細看評論皆表示「前面的橋騎快一點就會飛起來」、「要飛可以這邊」、「第一次是媽媽帶我飛的，她不煞車衝上去，我在空中飛了8秒」，讓他笑說「等等就去玩」，並提醒想朝聖的網友注意安全和避免造成其他人不便。

Google地圖上，竹北出現奇特景點。圖／截自GoogleMap

文章立刻釣出不少當地人，「哈哈原來這裡是這個名字，我經過好多次都不知道，但真的會飛起來」、「小時候我媽騎這條都說溜滑梯囉，肚子超癢」、「這在我家附近，心情不好要回家都會特地走這條」、「在地人來證明，小時候超愛讓大人開這條路回家，會有滯空感，現在偶爾還是會過去玩一下」、「我很久以前有不小心飛起來過⋯竟然很穩落地，但我嚇死」、「這裡有時候車流量不少，請大家不要揪團一起來」。

各地網友也分享其他同類景點，「新竹還有『野狗競技場』」、「那你也來玩玩金山街自由落體」、「金山街那邊超爽」、「推薦一下崑山科大旁邊也有」、「南庄往蓬萊方向也有一個，孩子們每次都會說再一次」、「屏東也有，大約就是笑傲飛鷹的體感」。

不過網友推薦的各景點實際搜尋都已消失，疑似已被Google地圖移除。過去花蓮也有一個5星好評的景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」，因形狀平坦寬闊如加大床鋪，還附有高矮適中的長型枕頭而得名，吸引眾多民眾前往拍照，累積逾百則好評無負分，可惜如今也已消失在Google地圖上。