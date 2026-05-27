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超商一人當多人用 資深媒體人買咖啡嘆：服務業全靠外籍朋友撐著

聯合新聞網／ 綜合報導
深媒體人狄志為在臉書分享，最近越來越有感台灣服務業真的很缺人，尤其便利商店最明顯。圖／AI生成
深媒體人狄志為在臉書分享，最近越來越有感台灣服務業真的很缺人，尤其便利商店最明顯。圖／AI生成

不停運轉的超商，第一線店員的辛苦格外顯眼。資深媒體人狄志為在臉書有感分享台灣服務業真的很缺人，尤其便利商店。直言一個店員幾乎什麼都要會，從結帳、泡咖啡、寄貨、領包裹到代收繳費都得包辦，有時甚至還要處理客人情緒。

狄志為提到，日前到淡水找會計師，離開時順路到全家買咖啡，幫忙點餐的是一位香港來的店員。他一開口就能聽出不是台灣口音，聊天後才知道對方已經來台灣十年了。對方有點不好意思地說自己中文還是講不好，狄志為則笑著回應「聽得懂就很好啦，而且香港口音很有特色耶」，讓對方也忍不住笑了出來。

沒想到點完三杯咖啡後，現場突然湧入大量客人，有人領包裹、有人繳費、有人買東西，讓香港店員開始有些手忙腳亂。他一邊泡咖啡、一邊找包裹，額頭甚至急到冒汗，但仍不斷耐心向客人道歉。狄志為觀察到，現場排隊客人其實都相當有耐心，沒有人催促，也沒有人露出不耐煩的神情。

後來輪休的另一位店員見到外面排滿人，立刻跑出來支援，而對方則是越南籍。這也讓狄志為感觸很深，認為現在台灣許多服務業，真的都是外籍朋友在撐著。他表示，以前可能有人會嫌他們中文不夠好、動作不夠快，但一個人離開家鄉，到陌生國家重新開始，本來就不是件容易的事，更何況服務業每天都得面對不同客人與壓力。

他也分享，曾有越南朋友告訴他，在台灣工作的薪水大約是家鄉的三、四倍，因此很多人來台灣不是為了享受，而是真的想讓家人過更好的生活。狄志為坦言，現在看到外籍店員、學生與移工，都會多一點耐心。

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