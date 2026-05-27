請日本女生幫拍照…成品曝光 讓她忍不住問：認真的嗎？

出國旅遊想拍照留念，找路人幫忙真的全憑運氣。日前一名女網友在Threads上發文抱怨，自己在日本旅遊時，請了一位當地的日本女生幫忙拍照，沒想到一拿到手機看到前兩張成品直接傻眼。照片不僅構圖歪斜，角度也有點奇怪，讓原PO驚呼「請問這是認真的嗎？認真在歪欸」。

原PO透露，原本當下想說算了，但越想越疑惑「怎麼會這樣？」，加上對方相當有禮貌地站在原地等待確認，她便硬著頭皮開口「看起來有點歪了，能不能拍正一點」，對方這才拍出第三張正常的照片。這段逗趣的經歷也讓原PO忍不住笑問「所以前面真的是故意拍歪的嗎？好好笑」。

貼文曝光後，立刻引發大批苦主共鳴，紛紛留言，「目前遇到過的亞洲人，拍照最容易翻車的是日本人，可以找韓國人或年輕台灣女生，基本上不太會有問題」、「上次獨旅找日本女生幫我拍照，也是醜到我覺得他是故意的」、「日本人拍照技術真的很抽象」、「上次請日本男生幫忙拍照，我166被拍的像150，昏倒」。

不過，也有不少網友指出，這其實是台日審美觀的差異，「日本人在乎『人與景』」、「他們幫路人拍照的邏輯就是，難得到當地一趟，肯定是想把建築拍進去當旅遊紀念」、「怎樣才是拍得好，沒有共識之下根本沒意義」，建議原PO若想要拍出自己心目中滿意的照片，「可以找脖子上有掛一台相機的人幫妳拍照」、「找身上有帶單眼的，一般人翻車率極高」。

也有人分享，論台日韓拍照技術排序，「韓國女〉韓國男〉台灣女〉台灣男〉日本女〉日本男」、「找韓國女生大推，她們還會幫你找光、指導姿勢和位置，彷彿自己是明星」、「目前獨旅經驗最會拍照的是韓國女生」、「韓女真的都好會拍，上次去日本神社剛好遇到一群韓國女生，請他們幫我拍，情緒價值直接滿出來」。