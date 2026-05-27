日本旅遊回國驚見大量日文信件 網友揪1破綻：百分百詐騙

隨著科技日益進步，詐騙手法也層出不窮，其中「詐騙信件」更是不少人都曾遇過的陷阱之一。民眾收到可疑郵件時，務必先確認寄件者信箱，切勿隨意點擊連結，以免個資外洩或遭到詐騙。一名網友分享，自己從日本旅遊返台後，在整理垃圾郵件時竟突然發現大量日文信件，讓她不禁擔心是否信箱遭到盜用，於是發文求助。

一名網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文表示，她上個月底剛結束日本自由行返台，原本一切都很正常，沒想到近日心血來潮整理電子郵件垃圾桶時，赫然發現裡面出現大量日文信件，讓她忍不住懷疑，「難道e-mail被盜了嗎？」

不過，她也提到自己的信箱設有手機驗證，目前使用上並無異常，因此相當困惑，便上網詢問其他網友，想知道該如何處理這樣的情況。

貼文曝光後，不少網友認為這些郵件多半是廣撒式詐騙信件，紛紛留言表示，「日本那沒有這麼先進…你沒有繳、罰單、催繳通知書一定會郵寄給你」、這種大多是亂槍打鳥的詐騙郵件，「所以才會被Google自動歸類到垃圾郵件」、「身為觀光客，不會有日本稅籍、辦不了信用卡、沒有房子可以用電」，幾乎可以確定是假的。

也有網友提醒，收到類似信件時，千萬不要點擊內文連結，「直接檢舉、刪除即可」，還有人指出，很多詐騙信件的寄件者信箱都是亂碼，「這個的結尾還是『cn』，連假裝一下都懶得裝」。另有網友建議，可先查看寄件者的網域名稱，「通常政府機關都是gov.jp」，如果不是，基本上就能判定有問題。

此外，也有網友分享自身經驗，「我收過黑貓的，用一樣的格式搜尋會出現小心詐騙的黑貓文」，並提醒原PO，「刪掉就好」，但連結千萬別點。

還有人幽默表示，「我也有欠稅跟欠繳電費通知，應該請對方告知我的房子在哪裡…」。

遇到可疑詐騙信件，請務必採取「不點擊、不下載、不填資料」的三不原則。詐騙信件常假冒銀行、政府機關或知名企業，藉由要求緊急處理、繳款或帳號驗證來誘騙個資或金錢。

四步驟辨識詐騙信件核對寄件人地址：

1.不要只看顯示名稱，需檢查「@」後面的網域是否為官方完全正確的拼寫。

2.檢視連結與附件：將滑鼠游標停在連結上（不要點擊）預覽網址，並注意是否有異常附檔。

3.檢查語氣與格式：信件若帶有恐嚇、要求緊急行動，或出現文法錯誤、簡體字、奇怪的問候語，皆為可疑跡象。

4.判斷合理性：官方通常不會以電子郵件要求主動提供密碼、信用卡號或線上轉帳。