朋友突懷孕海島慶生團泡湯！機票不能退她傻眼 網一面倒：費用照付

和朋友一起出遊原本是件開心的事，但若臨時出現變數，導致行程取消或無法同行，難免讓人感到無奈。一名網友因朋友突然懷孕，原本期待已久的海島慶生之旅恐怕得喊卡，讓她相當錯愕。

一名網友在Dcard「心情板」發文表示，她與朋友生日日期相近，原先約好今年10月一起出國旅遊慶生。當時對方尚未結婚，沒想到前幾天卻突然告知自己已經懷孕，可能無法成行。然而，相關行程、包車與機票都早已預訂完成，加上是海島行程，部分費用甚至無法退票，讓她原本滿懷期待的心情瞬間變得十分複雜。

貼文曝光後，引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「恭喜歸恭喜，但不能退的錢請她全額買單，親姊妹明算帳」。

有網友則建議，若對方不能去，她的費用還是要支付，「你也趕快找別人問」；直接跟她討論後續怎麼處理，如果找不到人替代「錢還是需要出喔」，或是可以看看有沒有朋友願意接手她的位置，「我會祝福她之後問她怎麼辦，或是她賣給一個要去的朋友看看呢」。