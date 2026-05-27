快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

朋友突懷孕海島慶生團泡湯！機票不能退她傻眼 網一面倒：費用照付

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友規畫已久的海島慶生之旅，恐因同行友人突然懷孕而生變，感到懊惱。 示意圖／AI生成
一名網友規畫已久的海島慶生之旅，恐因同行友人突然懷孕而生變，感到懊惱。 示意圖／AI生成

朋友一起出遊原本是件開心的事，但若臨時出現變數，導致行程取消或無法同行，難免讓人感到無奈。一名網友因朋友突然懷孕，原本期待已久的海島慶生之旅恐怕得喊卡，讓她相當錯愕。

一名網友在Dcard「心情板」發文表示，她與朋友生日日期相近，原先約好今年10月一起出國旅遊慶生。當時對方尚未結婚，沒想到前幾天卻突然告知自己已經懷孕，可能無法成行。然而，相關行程、包車與機票都早已預訂完成，加上是海島行程，部分費用甚至無法退票，讓她原本滿懷期待的心情瞬間變得十分複雜。

貼文曝光後，引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「恭喜歸恭喜，但不能退的錢請她全額買單，親姊妹明算帳」。

有網友則建議，若對方不能去，她的費用還是要支付，「你也趕快找別人問」；直接跟她討論後續怎麼處理，如果找不到人替代「錢還是需要出喔」，或是可以看看有沒有朋友願意接手她的位置，「我會祝福她之後問她怎麼辦，或是她賣給一個要去的朋友看看呢」。

旅遊 朋友 生日 出國 懷孕

延伸閱讀

還能去嗎？日本爆發「神秘感冒」 醫籲做好防護免驚：行程別排太滿

準新娘堅持不同居！與夫住隔50分鐘車程「僅周末見面」：我們很喜歡這樣

赴日打工崩潰！她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

主婦買房圓夢變噩夢！公婆賣老家突襲硬入住 丈夫堅稱不知情

相關新聞

朋友突懷孕海島慶生團泡湯！機票不能退她傻眼 網一面倒：費用照付

和朋友一起出遊原本是件開心的事，但若臨時出現變數，導致行程取消或無法同行，難免讓人感到無奈。一名網友因朋友突然懷孕，原本期待已久的海島慶生之旅恐怕得喊卡，讓她相當錯愕。

住飯店突然被升等！業者認了曝關鍵原因 「只住1天」機率高

入住飯店時，有時會意外被升等房型。業者說明，這通常與排房調度有關，像是未來團體客戶的需求或是低價房型超賣所致。短期住宿者更易獲升等，但態度和入住時間也會影響結果。

夏天熱浪襲台！路人常見短袖+短褲他看傻 一票人不擦防曬原因曝

近期氣溫飆升至34度，許多民眾已換上短袖短褲，引發對是否擦防曬乳的熱議。網友討論中指出...

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

台灣高鐵近日發生號誌異常，導致列車延誤，影響旅客轉機行程。一名旅客因此錯過航班，臨時改票費用近5萬。專家建議購買...

超普通台灣照能吸日客？日作家揭6大致命魅力 網笑：對象是野原廣志

台日近年來交流密切，日本人對於距離近、消費低、又方便溝通的台灣也常表達「想來旅遊」的欲望。作家「日本人的歐吉桑」就提供一張相當local的照片，列舉6大優點表示「一定能吸引到日本人」，不過他也笑說僅對男性有效，對櫻花妹來說100%不會心動。 旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」25日於粉專貼出一張非常台味的照片，自信滿滿的表示，只要秀出這張照片就能宣傳台灣魅力、吸引到日本男性旅客。只見照片內的地點是台灣小吃店內，桌上擺滿水餃、乾麵、蛋花湯、啤酒等台灣小吃，桌前的男性穿著短褲和拖鞋，十分居家休閒。 歐吉桑指出，這張照片可以傳達台灣6項優點，首先是日本人超喜歡的台灣啤酒，比起日本的刺激感，台啤有著微微的甜味，口感溫柔；其次是部分餐廳允許客人自帶超商飲料，這點在日本相當少見，尤其是酒類幾乎所有餐廳都禁止；第三是便宜又吃不膩的水餃，這在日本比較少見，菜單幾乎都是鍋貼。 第四和第五則和穿搭相關，40歲以上的男生穿短褲、涼鞋也不會被嫌棄，因為櫻花妹大多討厭穿短褲的中年男子，若中年男子穿涼鞋的話更覺得噁心。最後，則是「地板算是非常漂亮」，因為日本傳統中華料理店的地板通常有髒汙油漬，有些地方

「超巨蟑螂」嚇到發毛！日本人列來台5大發現：喝西瓜汁要小心

日本人眼中的台灣，到底是什麼模樣？近日有一名日本網友分享來台長住、出差後的真實觀察，列出「來台才發現的5件事」，包括台灣人更常戴口罩、西瓜汁特別甜、食物口味很對日本人胃口，甚至連台灣人的平均身高與蟑螂體型，都讓他印象深刻。其中，「台灣蟑螂又大又會飛」更掀起大批網友共鳴，意外成為討論焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。