住飯店突然被升等！業者認了曝關鍵原因 「只住1天」機率高

出遊入住飯店或民宿時，偶爾會遇到房型「被升級」的情況，實際拿到的房間比原本預訂的等級還要好，引發討論。有網友就好奇，為何在辦理入住時，櫃台有時會主動升等房型，直言「我不相信真的只是因為心情好」。貼文曝光後，引來不少旅宿業者現身說明，指出最常見的原因其實與現場排房與房務調度有關，並非單純隨機或看心情決定。

原PO在Threads發文詢問，是否有民宿或飯店業者能夠解惑，為何常在完成訂房後，入住當天會被櫃台臨時升等房型。對此，不少旅宿業從業人員回應表示，房型調整多半與排房作業便利性有關，例如原訂房型需預留給隔日團體客、為了集中同樓層以利清潔作業，或是低價房型出現超賣情況時，便會改以升等較高房型來安置旅客。

有業者補充指出，最常見的升等情況仍以排房需求為主，例如飯店內雙人房可能分為A、B、C不同房型，其中A房型最快售罄、C房型價格較高但不一定全數住滿，因此在實務上會透過調整，將A或B房型的客人升等至C房型，以利整體房況調度。另有業者表示，有時候在未滿房的情況下，也會主動提供較好房型讓客人入住，提升住宿體驗，有人認為，部分升等情況可能與當日運氣或客人互動印象良好有關。

有網友分享，僅入住一晚的旅客相對更容易被安排升等，主因在於住宿天數較短、排房調度彈性較高，就像「積木較小更容易移動」，方便飯店進行房型重新配置，若遇上平日入住、原訂房型庫存偏少、訂房價格較高，或系統標註為優質客戶等情況，也可能被列為優先升等的對象。

此外，有業內員工強調，「請不要因為上次有被升等，之後再住就一直凹，會被討厭，想升等最快就是自己加錢升等」、「就算為了方便，遇到爛客人，我也不會給他升等，所以態度很重要，辦理入住的時間早晚也會有差，系統是可以標記的，所以大家不要當奧客」。