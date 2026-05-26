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夏天熱浪襲台！路人常見短袖+短褲他看傻 一票人不擦防曬原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著氣溫持續飆升、紫外線愈發強烈，夏季防曬話題再度引發討論。記者林伯東／攝影
隨著氣溫持續飆升、紫外線愈發強烈，夏季防曬話題再度引發討論。記者林伯東／攝影

隨著氣溫持續飆升、紫外線愈發強烈，夏季防曬話題再度引發討論。一名網友近日發文表示，最近天氣經常高達34度，走在路上時發現不少民眾早已換上短袖、短褲，不禁好奇大家外出時是否仍會擦防曬乳？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名網友近日在Threads發文指出，近期天氣高溫悶熱，不少民眾外出時紛紛換上短袖、短褲等清涼穿搭，讓他忍不住好奇，大家平時出門究竟是否真的會擦防曬乳，還是乾脆選擇「放飛自我」，不特別做防曬措施。

貼文一出，引發不少網友討論，「很神奇的是臉不管怎麼防曬，始終比放飛自我的雙腿還黑」、「炎熱天氣下擦防曬後容易產生黏膩感」、「有擦喔，紫外線對皮膚很不好」、「沒擦過防曬，這天氣擦防曬 +流汗根本黏到不行」。

有不少網友認為近年夏季紫外線愈來愈強烈，外出時偏好以外套、袖套等物理方式來防曬，「完全不擦防曬，偏好以外套、袖套等物理防曬方式取代防曬乳」、「夏天照常穿長袖外套跟長褲出門，比起中暑更怕曬傷」、「長袖防曬衫能遮就儘量遮，雖然沒有多白，但就是不想曬黑」、「最近開始全罩式防曬，連身（含連帽）防曬外套、口罩，騎車的時候會戴手套，防曬乳只擦臉部，身體就靠衣物物理防曬」。

其他網友則分享自身防曬方式，「臉一定要擦，手看狀況，過一個冬天就白回來了」、「我會穿短袖、短褲，局部擦防曬+陽傘」、「臉部一定會擦防曬乳，但四肢沒有特別防護，認為冬天膚色自然就會白回來」、「陽傘必備，傘下的溫度真的比較低」。

防曬 天氣動態 熱浪 紫外線 夏天 換衣服 高溫 過熱

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