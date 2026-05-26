高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

台灣高鐵近日發生號誌異常，造成列車大規模延誤，影響不少旅客行程安排。一名網友在Threads上透露，自己原本搭乘高鐵準備轉機出國，卻因列車誤點錯過航班，臨時改票費用飆升至近5萬，引發熱議。對此，有熟悉旅運流程的網友分享應對方式，提醒民眾可提前做好保障措施，爭取航空公司協助。

原PO表示，她與丈夫原定於25日清晨搭乘上午6時52分高鐵，從台中北上前往台北，再轉往松山機場搭乘上午9時55分航班飛往廈門拍攝婚紗照，未料卻碰上高鐵號誌異常，列車一路延誤直到上午9時02分才抵達台北站，兩人趕赴機場時已接近9時30分，錯過航空公司規定的9時15分行李託運截止時間，最終無緣登機。

她指出，由於婚紗拍攝相關費用與行程皆已事先付款，夫妻倆只能忍痛放棄原本價值2萬多元的來回機票，並緊急改購當日晚間最後一班航班，臨時購票費用也因此飆升至近5萬元，讓兩人相當無奈。

對於此類狀況，有熟悉旅運規則的網友分享，若擔心高鐵延誤影響轉機行程，可優先選擇購買「高鐵航空聯票」降低風險。目前與高鐵合作的航空公司包括長榮航空、華航、星宇航空及中國東方航空，其中華航在相關規範中明載，若因高鐵延誤導致錯過航班，將盡力協助旅客改搭下一班班機，但若涉及轉接其他航空公司或受限於票種規定，則不在保障範圍內，至於星宇航空也提到會協助安排後續航班，詳細內容則建議旅客另行洽詢確認。

另有網友補充指出，中國東方航空同樣採取免責機制，若旅客因高鐵延誤而錯過航班，航空公司將盡量協助改搭下一班東航或上海航空的航班，但不包含轉乘其他合作航空公司，若涉及機票艙等或票種限制等情況，則東方航空亦不負相關責任。

消息曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「這個真的很重要，之前只知道高鐵聯票比較便宜，沒想到還有這種保障」、「很實用的資訊」、「以後搭高鐵去機場真的要特別注意這些細節，不然趕不上飛機真的會欲哭無淚」，也有人提醒，即使航空公司協助改簽，仍可能因艙等滿位而面臨升等或降等的情況。