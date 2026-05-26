超普通台灣照能吸日客？日作家揭6大致命魅力 網笑：對象是野原廣志

台日近年來交流密切，日本人對於距離近、消費低、又方便溝通的台灣也常表達「想來旅遊」的欲望。作家「日本人的歐吉桑」就提供一張相當local的照片，列舉6大優點表示「一定能吸引到日本人」，不過他也笑說僅對男性有效，對櫻花妹來說100%不會心動。

旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」25日於粉專貼出一張非常台味的照片，自信滿滿的表示，只要秀出這張照片就能宣傳台灣魅力、吸引到日本男性旅客。只見照片內的地點是台灣小吃店內，桌上擺滿水餃、乾麵、蛋花湯、啤酒等台灣小吃，桌前的男性穿著短褲和拖鞋，十分居家休閒。

歐吉桑指出，這張照片可以傳達台灣6項優點，首先是日本人超喜歡的台灣啤酒，比起日本的刺激感，台啤有著微微的甜味，口感溫柔；其次是部分餐廳允許客人自帶超商飲料，這點在日本相當少見，尤其是酒類幾乎所有餐廳都禁止；第三是便宜又吃不膩的水餃，這在日本比較少見，菜單幾乎都是鍋貼。

第四和第五則和穿搭相關，40歲以上的男生穿短褲、涼鞋也不會被嫌棄，因為櫻花妹大多討厭穿短褲的中年男子，若中年男子穿涼鞋的話更覺得噁心。最後，則是「地板算是非常漂亮」，因為日本傳統中華料理店的地板通常有髒汙油漬，有些地方甚至很滑。

最後歐吉桑也笑說，這張照片對日本男生才有效果，給日本女生看「連0.00001%也不會讓她們心動喔」。

網友也紛紛笑說，「難怪我八月去日本，穿襪子+涼鞋+短褲，整整一週都被投射鄙夷的眼光」、「聽起來宣傳對象像是蠟筆小新裡的廣志老爸」、「台灣真的是不太管別人穿什麼，不要裸奔都好」、「生活在台灣的優點，可以自由自在的生活，無需太在意其他人眼光 」、「舒服不拘束的，不用管別人怎麼想吃一頓飯是生活最重要的」。

其實台灣輕鬆悠閒的生活方式時常令日本人感受到文化差異，日前一位來台旅遊的日本網友，就十分驚訝台灣人在趕上班途中，還能手拎早餐不疾不徐地走進捷運站搭車，這種從容自在很難在分秒必爭的日本人身上看到。不過也有人表示，台灣人只要手握方向盤，那股悠哉就會被殺氣取代，甚至也有人在電扶梯上遭遇推擠事件。

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