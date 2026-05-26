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「超巨蟑螂」嚇到發毛！日本人列來台5大發現：喝西瓜汁要小心
日本人眼中的台灣，到底是什麼模樣？近日有一名日本網友分享來台長住、出差後的真實觀察，列出「來台才發現的5件事」，包括台灣人更常戴口罩、西瓜汁特別甜、食物口味很對日本人胃口，甚至連台灣人的平均身高與蟑螂體型，都讓他印象深刻。其中，「台灣蟑螂又大又會飛」更掀起大批網友共鳴，意外成為討論焦點。
一名日本網友近日在Threads發文表示，自己來到台灣後，發現許多與日本截然不同的生活文化。他提到，台灣路上戴口罩的人比日本還多，且西瓜汁特別甜，大部分食物也都很符合日本人口味；此外，他還觀察到，台灣人的平均身高似乎普遍比日本人更高。
不過，最讓他震撼的，還是台灣蟑螂的體型。他直言，台灣蟑螂「超級大隻」、「真的很恐怖」，讓不少台灣網友看完笑翻，紛紛留言認同，「台灣的蟑螂又黑又肥還會飛」、「而且會往最害怕的人身上飛」、「台灣人很羨慕日本沒有這麼大隻的蟑螂」。
除了蟑螂話題外，「西瓜汁太甜」也引發許多台灣網友解答，指出不少店家販售的現打西瓜汁其實會另外加糖，因此才會甜度特別高。許多人建議外國旅客點餐時可先告知「不要加糖」，才能喝到水果原本的天然甜味。網友留言分享，「西瓜汁要加碎冰在盛夏喝，會很爽，但要注意性寒容易鬧肚痛，不能喝太快太急」、「西瓜汁那點真的很客氣，你其實想說的是台灣甜度計跟日本不一樣吧，我們的半糖是你們的全糖」、「我家人買回的西瓜自行打成果汁，沒加糖但喝起來真的很甜」。
值得一提的是，原PO月初才發文，讚嘆台灣早餐店常見的蛋餅「真的太好吃了」，甚至好奇為何日本沒有販售，直呼「我覺得所有日本人都會喜歡」，希望蛋餅未來能在日本流行起來。
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