日本UNIQLO「1贈品」慘被機場沒收！苦主無奈踩雷 網驚：被救到了

近日有Threads網友發文提醒，若在日本UNIQLO購物並取得滿額贈品「頸部涼感器」，需要特別注意攜帶方式。該網友表示，該物品在機場安檢時被要求不得手提，最終物品遭到沒收。提醒正在準備返國或即將出國的民眾，務必重新檢視行李內容，以避免類似情況發生。

貼文曝光後，有不少網友回應表示感謝提醒「這種小物真的很容易忘記要托運，之前我也差點在機場被沒收」、「謝謝提醒，正在準備行李中」、「感謝被救到了，還好是明天的飛機」。

也有較了解規範的網友補充，這類頸掛式涼感器通常內建鋰電池，因此航空規範相對嚴格，可能涉及手提或托運限制問題。也有人提到，不同航空公司與航線規定不盡相同，曾出現手提與托運規定不一致的情況。

部分苦主更分享經驗，物品同樣在機場被要求丟棄，「被丟掉苦主之一」、「兩週前去日本MUJI買，同團人放手提袋被沒收」、「太晚看到，已被丟掉」、「謝謝，被丟完到台灣才看到」、「今天搭飛機回來，也被丟掉了」。

事實上，之前已有網友在Threads提醒，日本近年興起的降溫小物中，最受歡迎的就是可掛在脖子上的「降溫頸圈」。但由於頸圈內是液體，建議必須放在行李箱內托運，不可以隨身帶上飛機。

另外，除了降溫頸圈，「隨身電扇」不管是手持式或掛頸式，都要注意的是若使用鋰電池，就「只能隨身帶上飛機」，但如果隨身電扇內的電池是屬於「鉛酸電池」，則不能托運。「涼感噴霧」容量超過100ml或100g以上，都只能放在托運行李內，不能隨身攜帶上機。