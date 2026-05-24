觀光客禮貌在哪？日本店員列團客常見狀況：被台灣客人搞瘋

一名在日本工作的女網友在Threads發文表示，觀察到部分台灣旅客在日本的公共場合行為，容易引起當地人反感，特別是團體旅遊時的狀況更為明顯。原PO提到，有時會出現同團旅客未排隊就擠到櫃檯、在結帳區插話詢問價格，甚至當其他客人仍在結帳時，催促店員加快動作等情況。

原PO列舉，包括排隊結帳時多人擠在櫃檯附近、手持多樣商品詢問價格，以及其他客人尚未結帳完成，就將商品直接放上櫃檯催促結帳等狀況。原PO指出這些行為多發生在團體旅遊，並提到有些團體因集合時間壓力，會出現催促店員的情況。

該貼文曝光後也引發共鳴，有人表示剛從日本旅遊回來時，確實有注意到講話較大聲的旅客，還有人補充自身觀察，這些講話較大聲的旅客通常以團體旅遊佔多數，容易出現秩序較混亂的狀況。

不過也有留言緩頰，只要在公共場所都應維持基本禮貌與秩序。部分網友多持較中立看法，認為不同文化與旅遊型態本來就會有差異，不能單一歸因於特定族群，並強調有禮貌與否與個人行為有關，而非國籍問題。

其實案例不僅如此，一名網友也曾在Dcard分享，自己到日本心齋橋旅遊時，目睹一段讓他相當難受的插曲。當時一名台灣旅客A正在排隊結帳，另一位同行友人B原本在店內逛街，後來直接把商品拿給A一起結帳。不過店員見狀後立刻制止，並比手畫腳指向隊伍最後方，示意B必須重新排隊，不能直接插隊合併結帳。即使B不斷拿手機翻譯試圖解釋，店員仍沒有通融，最後B只能一臉不滿地把商品放回架上離開。

聽得懂日文的原PO沉重表示，事情結束後，他聽到日本店員的同事私下說，「又是台灣人素質嗎？不守規矩卻要人通融真是煩人，沒羞恥心」，這段話讓身為台灣人的他聽了相當難過，也忍不住開始思考，日本人是否其實對部分台灣觀光客早已有負面印象。