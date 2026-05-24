藥妝店試摸飛機杯！手指「濕濕黏黏、還有腥味」　網友崩潰：超噁

唐吉訶德有用作展示的「飛機杯」疑被人「試用」！台灣有男生透露日前到唐吉訶德（Donki 驚安之殿堂）的成人專區，和友人逐一拿起「飛機杯」試摸，他將手指伸到飛機杯內，沒料到竟摸到濕潤的質感，且手中還飄著腥味，崩潰詢問：「是不是真的有人半夜跑進去偷用？」

不少網友大感惡心，「這手指不能要了」、「不可能吧！世界上怎麼這麼多怪人」。亦有網友留言提醒，外出應養成不要亂摸習慣，「看到沒包裝的時候就不該碰了啊…還放手指進去」。

台灣有男生在threads發文，指當時和友人到台北某Donki、店內售賣日本情趣用品「TENGA」的成人專區，兩人逐一拿起飛機杯，並用手指「試插」感覺。正當他們準備離開時，在角落發現1個紅色飛機杯、「看起來很新，但沒有外包裝」。

原PO當時以為「這個比較乾淨」，便將手指深入伸到飛機杯內，沒料摸到裡面濕濕的，手上還傳來「淡淡的腥味」，形容當下「快發瘋」，對此崩潰表示「是不是真的有人半夜跑進去偷用？」，引來網友關注事件。

不少網友感到譁然兼痛罵噁心，「不可能吧…世界上怎麼這麼多怪人」、「精神+物理攻擊」、「這手指不能要了」、「更糟的是，說不定元兇還躲在不遠處偷偷的觀察這一切」、「好奇心殺死一隻貓，你是一指殺死好奇心」。

有留言則提醒，外出應養成不要亂摸習慣，「我從小跟我兒子說，出門不要亂摸東西」、「雖然那個人很糟糕，但你跟你朋友也挺怪的」、「看到沒包裝的時候就不該碰了啊！還放手指進去」。

位於台北西門的Donki分店小編迅速留言，表示會立刻去檢查貨架上的展示品，並關心原PO「抱歉喔，你的手還好嗎」；而TENGA台灣亦就事件致歉，「這次展示樣品的狀態讓您有不舒服的感受，真的很抱歉」，得悉事件後已將相關展示樣品全面更換為新品，往後會再加強展示樣品的清潔與定期更換，希望顧客可以更安心地實際感受商品質感。

延伸閱讀：

女生求打瘦瘦針！醫生聽她生活習慣即拒 警告︰可能導致肌肉流失走

太害羞！藥妝店飛機杯展示品寫「試用」2字 網友：試試就進警局

文章授權轉載自《香港01》