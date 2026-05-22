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119打不通怎麼辦？他改撥「112」救倒地男 網訝異：第一次知道

聯合新聞網／ 綜合報導
救護車示意圖。 圖／聯合報系資料照片
救護車示意圖。 圖／聯合報系資料照片

近日一則Threads貼文掀起網友熱議，一名網友提問「叫救護車要打幾號？」原本只是簡單的問題，卻意外讓許多人發現，除了熟知的119之外，原來「112」與「118」也是台灣重要的緊急求救專線，尤其在手機訊號不穩、無SIM卡，甚至海邊、海上遇險時，更可能成為救命關鍵。

有網友分享親身經歷，幾年前在公園散步時，發現一名約50歲男子癱坐在花叢旁，起初以為對方只是坐姿豪邁，但越看越不對勁。他上前拍了對方一下，沒想到男子竟直接倒地失去意識，讓他當場嚇壞。

他立刻請附近民眾協助將男子移動至安全位置並進行CPR，同時趕緊用手機撥打119求救，沒想到電話卻顯示無法接通。情急之下，他改撥112，「響沒幾聲就有人接電話了」，並成功轉接救護車。約10分鐘後，救護人員趕抵現場，持續搶救約半小時後將男子送醫，但男子最終仍不幸宣告不治。

事後警方調查發現，男子當天清晨外出運動時，身上並未攜帶手機與證件，直到同事發現失聯後報案，警方才透過比對確認身分並通知家屬。

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人坦言，「一直都只知道110和119」、「第一次知道112也能救命」、「希望永遠用不到，但一定要知道」，還有人分享自身經驗，表示曾在浴室貧血昏倒後，就是靠112成功求援。

其實，根據內政部消防署官網說明，119為火災、救護及急難救助專線；110則為警察報案專線。而「112」則是全球通用的緊急救難號碼，即使手機沒有SIM卡，只要手機仍有電力，且位於訊號涵蓋範圍內，就有機會撥通。

消防署指出，當民眾位於山區、野外，或手機訊號不穩時，可撥打112後按9，由系統協助轉接所在地119。不過，由於112需經語音導引與轉接流程，若所在地收訊正常，仍建議優先直接撥打119或110，以爭取黃金救援時間。

除了112之外，「118」同樣是許多人較陌生的緊急專線。海巡署提醒，無論在海邊、港口、海上、本島或外島，只要遇到海域相關危急事件，都可以透過手機或市話撥打118，向海巡單位求援。

另外，也有網友推薦使用「119報案App」，表示若遇到緊急狀況，除了能直接報案，系統還可同步顯示受理進度、出勤單位、報案地點與案件類型，有助提升救援效率。

救護車 CPR

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