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用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聯合新聞網／ 綜合報導
一張每天通勤都在刷的悠遊卡，竟然藏了20多年才被大批網友發現的設計巧思。圖／聯合報系資料照
一張每天通勤都在刷的悠遊卡，竟然藏了20多年才被大批網友發現的設計巧思。圖／聯合報系資料照

每天通勤都會「嗶」一下的悠遊卡，最近因一張設計示意圖揭露隱藏的設計巧思，讓大批網友驚呼「用了20年現在才知道！」，大讚「神作」。

近日有網友在Threads分享一張初代悠遊卡的組合圖，畫面中普通卡、優待卡、學生／軍警卡、愛心卡與敬老卡等不同版本卡面，在排列後竟能拼成完整的悠遊卡企業識別標誌，讓原PO驚訝表示：「原來悠遊卡跟黑暗大法師一樣，我一直以為只是單純的藝術的色塊而已。」

悠遊卡5款圖案設計，組合後可拼成品牌標誌。圖／擷自元平設計
悠遊卡5款圖案設計，組合後可拼成品牌標誌。圖／擷自元平設計

貼文曝光掀起熱議，吸引逾8萬人按讚。網友紛紛留言，「這才是設計」、「很喜歡這版的設計，表達出捷運四通八達的概念」、「好愛這個設計！我們這些普通人，串起了學生、敬老、優待與愛心族群們！而我們之中，也可能曾經或即將變成任何一個族群」、「漲知識，30年老台北人不知道」、「怎麼感覺湊滿五張，能開啟隱藏的神秘月台或車廂」。

還有不少網友直呼，「現在回頭看真的超神」、「20年前就能做出這種概念太厲害了」、「悠遊卡二十幾年前剛出時 就是因為這個設計很想收集整套（那時候才國小）」、「我衷心的說這個設計師！超級強！」、「這超越96萬了（編按：聶永真標下台電LOGO案價格）」。

悠遊卡公司識別標誌是出自有「台灣企業識別設計教父」之稱的蕭文平與其領導的元平設計團隊之手，該設計於2003年獲得第20屆美國最佳企業識別標誌大獎（ACI Award）。

根據悠遊卡公司官網說明，標誌由藍、綠、紅、黃四個主原色構成，並形成朝東西南北延伸的四道光芒，對外形成有力的方向，象徵產品與服務四通八達、無遠弗屆；對內凝聚成美麗花卉，又似一張快樂的笑臉，象徵多元、便利與愉悅的使用體驗。

．藍色，代表科技與四通八達的領域。

．綠色，代表生生不息的永續理念。

．紅色，代表熱情積極的進取心。

．黃色，代表發光與發熱的高效率。

悠遊卡

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