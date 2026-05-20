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沒吵架也崩潰？她嘆出國旅行才發現「朋友不一定是旅伴」 引苦主共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Dcard女網友大嘆雖然和朋友出國整趟旅行沒有爆發明顯爭吵，但許多細節逐漸讓她意識到彼此並不是同一種旅行節奏的人。 示意圖／ingimage
一名Dcard女網友大嘆雖然和朋友出國整趟旅行沒有爆發明顯爭吵，但許多細節逐漸讓她意識到彼此並不是同一種旅行節奏的人。 示意圖／ingimage

一開始還在期待海外旅遊美好回憶！一名Dcard女網友，回國後大嘆「終於回到家了」。她提到，雖然整趟旅行沒有爆發明顯爭吵，但許多細節逐漸讓她意識到彼此並不是同一種旅行節奏的人，也讓原本的友情在旅途中被重新檢視。

原PO指出其中一個明顯落差，是行程安排與參與度不同。有些人在整趟旅行中幾乎不參與規劃，只負責詢問與等待安排；當被詢問意見時又回答「都可以」，但實際執行後卻會以情緒表達不滿，讓整體旅行氛圍變得微妙。

此外，她也提到金錢觀與旅行習慣的差異，在日常相處中可能不明顯，但在24小時緊密相處的旅行情境下會被放大。她認為這次經驗讓她重新理解，朋友關係與旅行夥伴並不是等號，有些人適合日常相處，但未必適合一起長時間旅行。

貼文下方網友共鳴「真的！有些朋友只適合一起吃飯，不適合一起旅行」、「一回台灣我真的完全不想聯絡，真的雷到爆」、「友誼能完好如初的玩回來都是真愛」、「我也是打算相處到大學畢業就好，出去玩的部分就先不用了」、「有的人一頓飯300以上就花不下去，有的人地鐵站去上廁所也可以走丟，還有人不換外幣結果一堆地方不能刷卡」、「真的是不試不知道一試嚇一跳，有些人就是適合當朋友不適合當旅伴」。

也有網友感嘆「很慶幸也很幸運好朋友都超天使，有一個閨蜜從國高中寒暑假都一起出遊，每次回來都是充飽電的狀態」、「我好朋友揪我出國我也是很緊張，怕友誼小船翻船，還好回來之後我們都對那次自由行念念不忘」。

《Social Lab社群實驗室》曾透過《OpView社群口碑資料庫》整理「雷旅伴行為」討論，發現最常被提及的是「態度差」，包含旅途中抱怨、不耐煩等行為；其次是「不參與行前準備」，例如不查資料或完全依賴他人安排，也被視為常見衝突來源。

此外報告也指出，「生活習慣不合」與「時間觀念不佳」同樣容易影響旅遊體驗，例如作息不同、打呼、遲到或臨時改行程等，都可能造成旅途壓力累積。整體而言，旅行品質除了景點與行程，更關鍵的是旅伴之間的配合與溝通。

出國 壓力 朋友

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