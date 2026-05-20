成功嶺也有LINE群！軍中提醒「小朋友」準時返營 家長愣：是上幼幼班？

現在當兵不只本人要適應軍中生活，連家長也能加入Line群組掌握孩子動態。然而近日有網友在Threads分享一段群組對話，引發熱議。只見軍中長官向家屬通知訓員離營時間，還提醒家長記得叮嚀「小朋友」準時返營，讓原PO忍不住吐槽，兒子到底是去成功嶺，還是去上幼幼班。

原PO在Threads貼出LINE群組聊天紀錄，只見內容中軍中長官寫道：「各位寶眷好，訓員0750時皆已平安離營，並請家屬提醒小朋友要準時返營，有事情向幹部反映，感謝。」

原PO看到後忍不住笑說，看到「寶眷」、「小朋友」等用詞，實在很難不懷疑自己兒子到底是不是去成功嶺受訓，「我怎麼覺得是去上幼幼班」。

貼文曝光後，立刻引發不少網友討論，許多人驚訝表示，「當兵還有家長群喔」、「加入了我弟成功嶺的家長群，看到『小朋友』這個詞也驚訝了很久」、「我一開始以為是大直那個國防部幼兒園的家長群組，還想說老師真可愛」。也有網友指出，先生本身是軍人，「他也是說現在帶兵真的要當小孩在帶，他們也都是叫那些小伙子『小朋友』，而且有些就是媽寶無誤」。

另有家長分享，自己的兒子目前也在成功嶺受訓，加入家長群組後，常看到其他家長頻頻詢問孩子狀況，包括「今天有放手機嗎」、「為什麼沒有打電話報平安」、「可不可以請某某打電話回家」等問題，讓他看了相當無奈，也直言有些人被形容成媽寶確實不意外。