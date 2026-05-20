身上只剩40元！他搭小黃不收Apple Pay 司機1招解圍網喊：太有人情味

電子支付越來越普及，不少人現在出門幾乎只帶手機不帶現金。不過，一名網友近日搭乘計程車時，卻意外上演一場「以物易物」的另類交易，讓大批網友看完直呼「太有人情味了！」

一名網友在Threads分享，自己日前搭計程車抵達目的地下車時，原本拿出手機準備使用Apple Pay付款，司機大哥卻表示「只收現金」。偏偏他身上只剩40元，連提款卡也沒帶，當下瞬間緊張起來，深怕被司機責怪。

沒想到司機不但沒生氣，反而靈機一動，直接拿出一個菸盒對他說，「不然你去附近超商幫我買兩包這種菸好了，這樣剛好抵銷」。隨後，司機特地載原PO到附近超商，等他買完菸後，再將他送回公司。這段特殊經歷也讓原PO忍不住讚嘆，「第一次遇到如此彈性有人情味的付款方式，謝謝司機大哥」。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛大讚司機反應超快又貼心，「機智運將生活」、「恭喜你體驗到古人以物易物的交易方式」、「我之前叫計程車到機場接機，司機也是請我幫他在機場買2條菸抵車資」、「這就是聰明的轉圜方式，達到雙贏」、「原來是香菸pay」、「我覺得大哥最貼心的是把菸盒拿給你說幫我買『這種菸』，而不是自己在那邊報菸的名字，沒在抽菸的人根本不知道菸名對照哪個菸」。

也有網友分享，「其實有跑過車的，都會有各種應對方法，不用太緊張」、「很久以前有次千元鈔票司機找不開， 我拿全家100元禮券付款的」、「手機可以無卡提款」。

有網友提醒，由於計程車收電子支付，通常還需負擔額外手續費，因此呼籲乘客方便的話，仍可盡量使用現金付款，「坐計程車車都給現金，這樣他們才不會被扣手續費，幫幫辛苦的人，大家都會越過越好喔」、「開營業車風險高，抽成也高，都付現金」。

本站報導，過去曾有一名網友搭計程車出門時發現忘記帶現金，於是問司機「可以用轉帳付款嗎？」，沒想到卻被司機拒絕，讓她氣得直呼「無良司機都給我滾開！」對此，有網友分析「轉帳真的不能接受，收陌生人的錢有可能變警示戶」。不過網友們紛紛提供解方，表示現今行動支付非常方便，計程車其實都可以掃碼支付，或者也可以請司機停在超商門口，讓乘客可以下車提款支付車資。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康