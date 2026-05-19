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南韓人手動封飲料影片瘋傳！真相曝光「1神機」竟是台灣發明

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣手搖飲店常見的塑膠封膜機，對國人而言早已習以為常，但在國外仍屬少見設備。飲料示意圖／AI生成
台灣手搖飲店常見的塑膠封膜機，對國人而言早已習以為常，但在國外仍屬少見設備。飲料示意圖／AI生成

台灣手搖飲店常見的塑膠封膜機，對國人而言早已習以為常，但在國外仍屬少見設備。近日有南韓網友分享當地咖啡店店員以手工方式替飲料封口的影片，繁複流程讓不少台灣網友看得相當驚訝，紛紛直呼「為什麼不直接用封口機？」事實上，這項改變飲料業生態的封口機，正是由台灣企業家葉益芳在41年前所發明。

一名南韓網友近日在Threads分享一段影片，畫面中可見咖啡店店員戴著黑色手套，先以保鮮膜將飲料杯口逐一封住，接著再蓋上杯蓋，並用膠帶加強固定，以防飲品外漏。整個封口流程不僅步驟繁瑣，耗時也相對較長，讓許多習慣使用封口機的台灣網友看後直呼相當不可思議。

影片吸引逾295萬人次瀏覽，不少台灣網友留言回應，「還好我有兩台封口機，不然一天400-500杯，我真的會生氣」、「台灣人看了非常煩躁」、「這太麻煩、花時間又成本高，保鮮膜蓋子+膠帶，來台灣買一台封口機吧」、「台灣封膜機是不是該考慮進軍韓國？拯救一下餐飲業服務員」、「去Costco、Ikea都是這樣外帶飲料，夾一層塑膠袋，不會漏，很讚」、「這是以前早餐店才會出現的塑膠膜，搭配白色的塑膠杯」。

此外，有網友指出，台灣手搖飲店普遍使用的封口機是由台灣人所發明，「真的冷知識，台灣人發明了封膜機」、「現在才知道封膜機是台灣人發明的」、「封膜機應該要外銷到各個國家」，而根據國立科學工藝博物館介紹，發明者葉益芳原本在高雄從事蛋品批發工作，某次送貨時聽到民眾抱怨，外帶熱湯沒有妥善封口，途中經常灑得到處都是。這番話讓他靈機一動，開始思考是否能設計出一種機器，讓塑膠膜不需再靠橡皮筋固定，也能緊密封住杯口。

歷經多年研發與測試，葉益芳於1985年成功打造出全球首台飲料封膜機，之後不斷投入改良與創新，使設備朝向更輕巧、操作更便利的方向發展。這項來自台灣的發明問世至今已逾41年，不僅行銷全球35個國家，也取得多項專利與國內外設計獎項，成為台灣在餐飲設備領域的重要代表性創新。

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