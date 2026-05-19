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北捷首次！淡水信義線扶手掛滿1贈品隨你拿 通勤族驚呆掀討論

聯合新聞網／ 綜合報導
不少搭乘台北捷運淡水信義線通勤的民眾，近日發現車廂內扶手桿上出現大量掛置的保養品牌「CeraVe」適樂膚水楊酸潔膚露30ml試用品，引發乘客熱議。圖／台北捷運公司提供
不少搭乘台北捷運淡水信義線通勤的民眾，近日發現車廂內扶手桿上出現大量掛置的保養品牌「CeraVe」適樂膚水楊酸潔膚露30ml試用品，引發乘客熱議。圖／台北捷運公司提供

不少搭乘台北捷淡水信義線通勤的民眾，近日發現車廂內扶手桿上出現大量掛置的保養品牌「CeraVe」適樂膚水楊酸潔膚露30ml試用品，引發乘客熱議。相關畫面在社群平台曝光後迅速引發關注，累積瀏覽量已突破200萬次，有知情網友指出，這類將產品試用直接融入通勤場域的宣傳模式，其實靈感可能源自泰國地鐵的行銷手法，在當地屬於較常見的品牌推廣形式，透過高頻率的乘客接觸提升曝光與記憶度。

原PO在Threads上發文指出，搭乘捷運時發現車廂上方扶桿整排掛著「CeraVe」適樂膚水楊酸潔膚露試用品且為30ml罐裝規格，並非一般常見的小包裝試用組，讓他感到相當驚訝，直呼「這波行銷好會」。另有熟悉品牌活動的網友補充表示，此次試用品發放與宣傳期間為5月18日至6月18日，只要在活動期間搭乘紅線（淡水信義線），都有機會在車廂內看到相關展示。

該貼文累積已吸引逾200萬人次瀏覽，引發大量通勤族討論，許多人認為這樣的行銷方式相當新奇、有創意，也有網友指出，類似將試用品直接結合大眾運輸空間的宣傳手法在泰國地鐵相當常見，直呼「台灣終於也有了」。

對此，許多網友留言回應，「這故事告訴我們不要低頭滑手機，抬頭有驚喜」、「大家快拿啊，機會太難得，我自己也有買2瓶放家裡」、「好扯，適樂膚好聰明，直接給試用的方式打廣告」、「我早上有搭到掛滿滿的試用品，但不知道能不能拿」、「我猜很多人上捷運都顧著滑手機，根本不會發現」、「這行銷手法很融入日常」、「原來這是可以拿的試用品，這行銷方式也是很特別，我第一次看到」。

有許多網友力推這商品很好用，「他們的保濕乳液超級保濕！長繭的手肘抹一次就水嫩」、「這牌子不算平價，可是真的超好用」、「我說真的用他們乳液，超級舒服」、「我的愛用牌」、「我也是被保濕乳液試用品燒到， 一試成主顧」。

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