妹子超正赴約！男生1句話瞬間冷掉引3萬人共鳴 老司機一看秒懂

滿心期待赴約，結果好感瞬間歸零。一名女網友抱怨，日前接受一名男子主動邀約出門，還特地戴上喜歡的日拋隱形眼鏡，仔細整理妝髮與穿搭，希望以最佳狀態見面，沒想到雙方碰面後，對方竟完全沒有安排任何行程，甚至被問到「要去哪裡」時還直接回答「不知道」，讓她當場傻眼。貼文曝光後，引發超過3萬名網友熱議，不少人直言「會單身真的不是沒有原因」。

一名女網友近日在Threads發文分享，表示這次約會是由男方主動提出邀約，而她在答應後也相當重視這次見面，不僅精心整理妝髮、挑選合適的穿搭，還特地戴上自己喜歡的日拋隱形眼鏡，希望以最佳狀態赴約，展現對這場約會的重視。

未料兩人見面後，男方卻似乎抱持著「人到就好」的心態，事前沒有安排任何行程，不僅未決定要去哪裡用餐，也沒有規劃約會內容。當原PO主動詢問「接下來要去哪裡」時，對方甚至直接回應「不知道」，讓她當場愣住，直呼既錯愕又失望。

貼文一出，引來逾3萬人爆共鳴，「問了都是不知道，你想去哪就去哪，那麼沒主見還一直要約，超無語還要我想地點 」、「我有遇過，真的是無言，不知道去哪就算了，跟他討論行程參與度也不高，我提出的建議也興致缺缺」、「女生打扮漂漂亮亮，男生則是有穿衣服」、「有時候我選的地方去了還有意見，不選又會吵架」、「聽起來有點像男生揪男生的樣子，主動約卻不主動排行程的男生絕對雷」。此外，有網友質疑，「感覺只是想約人『休息』」、「認真說，感覺男生只是想約旅館，只是不好意思直接講」。

許多人直言，女生花時間精心打扮後，若對方卻毫無準備，確實會讓人瞬間失去興致。有人笑稱，「當下直接轉頭找姊妹逛街去」，也有網友表示，「所以我花時間把自己打扮漂亮，其實是為了跟另一個漂亮女生出門」，還有人認為與其遇到沒有誠意的約會對象，不如和女性好友相約逛街聊天，反而玩得更開心。