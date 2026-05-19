直接變白醬！他推牛排店隱藏吃法「趁熱淋濃湯」：試過回不去

台式牛排是不少民眾從小吃到大的平價美食，熱騰騰的鐵板上除了主餐，通常還會搭配麵條、荷包蛋，以及一碗玉米濃湯。近日就有網友分享一種「隱藏版吃法」，將濃湯直接倒在鐵板上，意外獲得大批網友認同，直呼「看起來超好吃，下次也要試」。

一名網友在Threads發文表示，每次吃鐵板排餐時，他都會趁鐵板還很燙時，把附贈的玉米濃湯直接淋到餐點上面，吃起來特別美味。他透露，這個吃法是某位「天才朋友」傳授的，自己一開始也覺得沒什麼特別，但實際嘗試後便徹底愛上，笑稱「後來試過就回不去了」。

貼文曝光後，引來不少網友熱議，「這什麼邪門歪道，我下次也要試試看」、「終於有人知道怎麼正確使用玉米濃湯了」、「直接變成白醬，我怎麼從來沒想過」、「第一次看到有人這樣吃，感覺有點厲害」。

有網友好奇詢問，這種吃法與常見的黑胡椒醬是否會味道衝突？原PO則回應，自己通常是搭配蘑菇醬。還有網友分享進階吃法，表示如果擔心鐵板蛋太熟，可以在鐵板剛上桌時，先把濃湯淋在半熟蛋上再拌開，香氣更上一層樓。