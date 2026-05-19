超商繳費為何不主動蓋章？店員親揭公司規定：曾被客人陰過

不少人習慣到便利商店繳納罰單、信用卡費、學費或各類帳單，也早已習慣店員刷完條碼後，會在繳費單上蓋店章。不過，近日有網友發現，現在超商店員似乎已不再主動蓋章，讓他忍不住納悶「到底為什麼現在去便利商店繳費，繳完都不幫我蓋章？」貼文曝光後掀起熱議，更釣出超商店員現身解答，揭露背後原因。

原PO日前在Threads發文詢問，「到底為什麼現在去便利商店繳費，繳完都不幫我蓋章」，並補充「明明稅單上也有寫要蓋章的欄，不蓋章稅務局就要等金額入帳才能查欠稅，一等就3、4天過去，會拖到交屋時間或是繼承，有的人甚至還有貸款的壓力或是延續農保期限」。

文章曝光後，許多網友紛紛指出，其實現在超商繳費真正有效的憑證，是系統列印出來的「小白單」收據，而不是店章，「繳完已經有收據了，事後有問題也是以收據為主，章其實沒有什麼太大的作用，頂多只是讓你記得什麼時候有繳費而已」、「不會主動蓋章喔，我是要雙重確認自己有繳費，請櫃台幫我蓋章」、「你可以請店員蓋章，像是學校收據必須蓋章，店員都會幫我蓋」。

有超商店員現身分享背後原因，「繳費以收據為證，你沒聽過客人沒繳費，偷偷拿印章蓋章，然後誣賴店員沒入帳的嗎？」、「之前有發生過店員蓋了章收了錢結果沒打出來沒小白單，客人後面發現沒入帳回來吵，所以現在都會先跟客人說以小白單為主喔，但如果真的要蓋章還是會蓋」、「之前有人拿著繳費單來繳費，條碼他已經撕下來了，要我們蓋章，蓋完回去後拿著蓋章的單子客訴我們收了錢蓋了章沒繳費」、「發生過客人繳最低金額，回頭來吵說他有全繳，所以後面就不主動蓋了」。

有店員對原PO解釋，「之前宣導過除了公營事業跟學費等之外可以不用蓋章」、「基本上都是依小白單為主喔，不可能手機繳費，要手機上面蓋章吧」、「因為公司已經有規定不用幫客人蓋章了，你們要主動說」、「我自己本身會看，政府的稅單、學費基本上我都會幫客人蓋章，水電費那些直接略過」、「因為那是店章，不是代收章。印章可以偽造所以意義不大，一切以小白單為主要憑證」。

超商代收款項雖然便利，不過不僅可能出現上述提到的帳務爭議，也會花費店員不少時間和心力。曾有網友表示，繳費是超商最該自助的服務，原因在於微波、泡咖啡都是節省店員一個轉身的動作而已，而繳費可能必須一次收下一大疊鈔票，有些客人要釘收據、有些不要，即便自動扣款已經普及好幾年，卻有一些人仍然要從ATM領錢再去收銀台繳款，因此建議應該在ATM旁邊裝一台自助繳費機，如此才能省下店員和其他顧客的時間。