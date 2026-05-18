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假都請好卻被取消！他算好16人成團一場空 旅行社業務：別信「可售人數」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日在Threads抱怨，報名某旅行社的歐洲團，卻在出發前被通知無法成行。 圖／AI生成
一名網友近日在Threads抱怨，報名某旅行社的歐洲團，卻在出發前被通知無法成行。 圖／AI生成

明明顯示快成團，最後卻突然被取消？一名網友近日在Threads抱怨，自己報名某旅行社6月2日出發的歐洲團，卻在出發前被通知「只有4個人，無法成行」，讓原PO相當傻眼，「我假都請好了，現在去哪裡找六月出團的歐洲旅行」。

原PO表示，當初頁面顯示「團位28、可售14人」，自己再報名2人後，原以為已經滿足16人成團條件，不料最後卻說只有4人報名，質疑此旅行社政策是否有其他商業考量，導致造成別人麻煩，直呼「超級無奈」。

貼文曝光後，不少網友也分享類似經驗，「我之前買濟州島，明明全家4人加入就16人可以出團了，2天後直接團滅」、「遇過更扯的！自己人湊滿16個，訂金也全繳了，9月出發、8月份說房間沒訂到說要取消」。甚至有人表示，自己報名的是「保證出團」，卻還是在出發前30天被取消。

也有不少熟悉旅遊業運作的網友指出，旅行社網站上的「可售人數」未必等於實際付訂人數，「那是假的人數，我的業務都叫我不要看那數字」、「各家旅行社都有一樣的狀況，畢竟大部分客人都怕不成團，會往人多的去」，也有人給出建議，「以後要報名，一律聯繫旅行社業務，可以請他先幫你卡位就好，不用先繳訂金」。

原PO事後也在留言區更新，表示目前已經找到新的旅行團，「這次有找成團的也跟業務確認好了，希望順利，謝謝大家」。

其實類似旅遊團臨時取消的事件並不少見。去年曾發生20多名退休民眾前往警局報案，他們原訂參加日本東北旅行團，指控旅行社在出團前夕臨時取消。當時，市議員鄭文婷表示，該團共有26人，原訂11月7日前往日本東北旅遊，團員早在6月便繳交每人2萬元訂金，8月更已全額付清團費。

不過團員卻在11月5日突然接獲通知，旅行社先以「日本有熊出沒」為由取消行程，之後又改口稱機票超賣無法出團，雖承諾退款與賠償違約金，但團員卻未收到相關款項。鄭文婷指出，26人總團費高達97萬5000元，多數成員是退休長者，此案已涉及詐欺。

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