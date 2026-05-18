差很多！台灣人聊天超愛加「1符號」法作家震驚：語氣直接變超柔

旅居台灣的法國作家鄉諾（Arnaud Campagne）近日分享學中文的觀察，引發台灣網友熱烈討論。他表示，學習一種新語言時，多數人會先注意單字與文法，但中文讓他發現，連標點符號都帶有獨特文化意義，其中台灣人經常使用的波浪號「～」，更讓他印象深刻，並認為使用後語氣會瞬間變軟。

鄉諾在threads上提到，自己其實很喜歡使用波浪號，但剛開始學中文時，花了一段時間才敢真正把它用在聊天中。他認為「～」的形狀本身就很溫柔，感覺可以讓一句話的語氣瞬間變得比較軟，有一種「我們都各退一步」的味道，他也好奇詢問台灣網友「我這樣理解對嗎？」

貼文曝光後，許多人紛紛留言表示認同，「正確～～～有軟化語氣的作用」、「你～真～棒～（配合台灣腔使用）」、「～我是代表拉長音」、「有時只看文字會讓人以為語氣可能有點兇，加上～會顯得溫和」、「我超愛用～想用就用～」。

但也有人提醒「這個符號還是要看情境用哦，有時候會讓人覺得不夠嚴肅或是敷衍」、「但有人覺得這個笑語氣敷衍～～～～但不管他～～～」。

另外，科技玩家也曾報導，有民眾表示，自己在LINE等通訊軟體聊天時，只要開始使用「～」，通常代表已進入「官腔模式」，不想再深入聊天，只是維持表面禮貌；甚至有人認為，波浪號的數量還會隨著不耐煩程度增加。

此外，根據教育部《重訂標點符號手冊》說明，波浪號「～」屬於連接號的一種，主要用來表示時間、空間或數量的起止範圍。教育部也舉例說明，若用於連接時空範圍，可寫作「高鐵通車以後，從北到南（臺北～左營）不用兩個小時」；若用於表示數量多寡，則可寫成「那簍黃魚每條重約1～1.6公斤」。