平均30+超有感！每天進辦公室早上「1聲響」不斷 網全懂笑翻：確實是

辦公室早餐習慣會隨年齡改變嗎？有網友在社群平台threads分享，自己所在的辦公室員工平均年齡超過30歲，每天早上都會傳來此起彼落的「敲蛋殼聲」，幾乎人人都在吃水煮蛋，引發不少上班族共鳴，也有人笑稱「30歲後早餐不是水煮蛋就是蛋白飲」。

原PO表示，隨著年齡增加，同事們早餐逐漸遠離飯糰、蛋餅等選項，反而更偏好水煮蛋等簡單飲食。由於辦公室幾乎人人都吃蛋，他乾脆添購一台煮蛋器，讓每天最早到公司的同事先負責將雞蛋放入蒸煮，避免有人在家沒煮熟，導致沒早餐可吃的情況發生。

貼文曝光後也掀起大量共鳴，不少網友留言表示「飯糰是台式早餐的靈魂之一，只能常常想念，不能常常相見」、「除了此起彼落的敲蛋聲，還有泡高蛋白飲的攪拌聲」、「我都直接買茶葉蛋」、「現在吃飯糰會昏一天」、「想想還真的⋯幾乎大家都吃水煮蛋或是茶葉蛋，配豆漿、咖啡、蛋白粉」、「太有畫面感了」。

也有23歲的年輕網友好奇詢問，在安靜辦公室中該如何低調敲蛋殼不被注意。對此，原PO也分享小技巧，建議若直接敲桌面太大聲，可以改在滑鼠墊用滾的，聲音會明顯比較小。

另外報導指出，一名30歲女性表示自己長期不吃早餐，但早上精神狀況依然良好，反而因同事不斷提醒「不吃早餐不健康」而感到困擾。對此，家醫科醫師李思賢表示，其實是否吃早餐不必過度焦慮，應回歸個人身體狀況與整體飲食習慣，而非盲目跟從既有觀念。

李思賢進一步說明，從生理時鐘角度來看，「早餐加午餐」的進食模式確實較貼近人體節律，但關鍵仍在於早餐的內容品質。他指出，台灣常見的三明治、蛋餅、漢堡等早餐多屬精緻澱粉與加工食品，容易造成血糖快速波動；而根據2024年刊登於《Diabetes and Metabolism Research and Reviews》的研究也顯示，早餐「品質」的重要性往往高於「是否進食」，低營養密度的早餐甚至可能不如維持空腹狀態。

李思賢因此建議，若平時不吃早餐但午晚餐能維持均衡飲食，其實不必給自己過大壓力，重點在於整體飲食結構而非進食時間。不過若時間允許，仍可選擇高營養密度早餐，例如搭配蛋白質與健康脂肪的沙拉，以提供更穩定的能量來源。