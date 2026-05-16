香港人嗆台灣人不懂吃！網反點名「2港式小吃」：真的過譽

台灣與香港雖然地理位置接近，但飲食上仍存在不少差異。一名網友分享，近期常在社群平台上，看到香港網友認為「台灣人不懂吃」，甚至直言香港美食才是天下第一，讓他好奇在台灣人眼中，是否也有被過度吹捧的香港食物？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「最過譽的香港食物是哪個？」為題，指出近期看到很多香港網友發文，認為香港食物才是天下第一、台灣人味覺與他們相比差很多，但他自己認為香港食物被過度神化，尤其是「咖哩魚蛋」，同時好奇詢問「還有沒有什麼過譽的香港食物？」。

貼文一出後，不少人都提到「撈麵」，紛紛表示「撈麵，吃過後完全不想吃的」、「有的街坊的小麵店，撈麵就是醬油膏+海鮮醬，這個倒是真的不太行」、「撈麵真的超難吃」、「撈麵真不如關廟麵」、「撈麵，鹼味好重」、「撈麵，你不如去買印尼炒泡麵」、「撈麵+1」。

此外，也有網友點名「公仔麵」，回應「公仔麵還要配上極品午餐肉活像狗食」、「公仔麵，真的不如乾炒出前一丁」、「公仔麵，就算是餐廳做的也難吃」、「公仔麵，很硬」、「公仔麵，巨難吃」、「公仔麵難吃」。

不過，仍有部分網友認同香港美食，指出「基本上都是合格，只有價格問題」、「香港的東西都蠻好吃的啊，沒啥雷的」、「最過譽是哪個我不知道，我只服煲仔飯」、「好吃的就港式飲茶那種一道道點心」、「香港的東西都不錯阿，像叉燒酥或是傳統蛋塔」。

事實上，台灣人非常喜歡出國旅遊，本站曾報導，一名網友分享，台灣民眾普遍偏好前往日本、韓國、泰國及香港等地旅行，好奇詢問大家「有沒有去過一次就不再想回訪的國家？」。

對此，不少網友點名韓國與香港。選擇韓國的人表示「可能我沒在追韓星，所以覺得普通」、「韓國人真的普遍沒水準」、「首爾，官方想賺觀光財但民間對觀光客態度超爛」、「韓國，超無聊，卸除韓劇kpop濾鏡就是很無聊的國家」、「韓國，幾乎跟台灣一模一樣」。

而選擇香港的人則覺得「絕對是香港，找不到香港的任何一點優點欸，東西超貴品質又差、人又超兇」、「香港，物價高服務態度差，景點也都沒什麼看頭」、「我2位朋友說香港澳門，能玩的很少，主要就是吃東西」、「香港，東西貴又不一定好吃」。