外送平台竟有「特殊服務」？她下單求救網齊讚：超聰明

一名女網友分享，近期家中突然出現大蟑螂，情急之下透過外送平台下單，希望外送員能順手幫忙處理蟑螂。貼文曝光後，吸引廣大網友朝聖，也有不少網友分享自己找外送員抓老鼠、打蟑螂的經驗。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，家裡因為出現一隻大蟑螂，讓她嚇到不敢處理，突發奇想透過外送平台下單，在訂單備註求救，寫下「拜託外送員幫我打蟑螂，另外給100，飲料也請你喝」。

這名女網友進一步說明，後來外送員真的幫她消滅蟑螂，讓她大讚「外送員打蟑螂的姿勢太帥了！救我一命，飲料跟錢原本不收我硬給，謝謝勇者幫我完成支線任務」。

貼文一出後，不少網友都表示「這我很有經驗，之前住六樓，樓梯都會遇到，我都找外送，請他喝飲料跟小費」、「身為一個不怕蟑螂的女性，開始認真思考接案處理蟑螂的可能性了」、「我上次的支線任務是抓老鼠，雖然最後沒抓到，還浪費對方20分鐘，要給她300也不收，外送都是好人」、「身為一個不怕蟑螂，飛的我也能打的女性，前陣子一直在思考，這個服務是不是市場需求不錯」、「筆記，我下次也要學習！超怕小強的」、「完全懂半夜找不到朋友來幫忙打蟑螂的無助感，樓主超聰明」。

你平常會用外送平台點餐嗎？本站曾報導，隨著AI製圖技術越來越普及，一名網友分享，不少店家會使用AI來做菜單，但因AI感過重、很不像真實的食物，讓他直呼「看了完全沒有食慾」。

對此，不少網友都點頭，指出「這種店完全不會想吃，圖片看起來就讓人很沒食慾」、「 好噁心有的看起來還是生的」、「用AI當圖片可以檢舉店家廣告不實」、「有拍好原型照片，只是用AI美化佈景可以認同，這生成的也太慘了吧」。