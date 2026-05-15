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最怕的月份到了！白蟻大軍出沒眾人哀號 內行教「1招誘殺法」超有效
近日受鋒面影響，全台各地都有陣雨或雷雨，而溫暖潮濕的氣候，正是「白蟻大軍」最活躍的季節，不少人家中都遭到白蟻入侵，相當崩潰。有內行分享解決方法，「放盆水+微弱燈光，水蟻就會自殺式攻擊了」。
網友們紛紛在Threads上哀號，「今天是台北市的白蟻集體孵化日嗎」、「士林捷運站一堆白蟻，飛撲到人身上也飛進捷運車廂了」，甚至有人直呼「5月是我這輩子最害怕的月份⋯因為就在幾年前！我家創造了成千上萬的大水蟻塚」。
臉書「台灣昆蟲同好會」曾解釋，其實飛蟻就是白蟻，又被稱為大水蟻或大水螞蟻。每年4到6月梅雨季時，常可見牠們成群在燈光下分飛，而所謂的「分飛」，指的是有翅型生殖蟻離巢尋找配偶、建立新巢的行為。若住家周邊100公尺內有5年以上的成熟蟻巢，就有機會看到飛蟻分飛。
粉專表示，通常飛蟻可能透過紗窗、門縫，或沿著建築物管線、縫隙進入室內並修築蟻道，若民眾想降低飛蟻入侵機率，可在家中改用較不吸引昆蟲的黃色光源，並選擇硬質木材家具，或使用經過防蟲處理的木材。
居家除蟲品牌曾分享「家裡有白蟻怎麼處理？」，專家建議若發現家裡有白蟻出沒，通常可能是白蟻已經住進一段時間或築巢了，也可能已經大量繁殖。因此，最好的辦法是預防勝於治療：
1.注意木地板、木材環境盡量保持通風乾燥。
2.若發現管線或家中漏水，要立即處理修護。
3.裝潢時盡量選用抗蟻性佳的材質。
4.門窗、牆角若有裂縫，要立即修補。
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