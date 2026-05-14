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噁！ 她買茶之魔手奶綠喝到黑垢指甲 老闆娘稱「喝到就是有緣」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友喝茶之魔手，結果喝到老闆娘的指甲。示意圖。圖／AI生成
一名女網友喝茶之魔手，結果喝到老闆娘的指甲。示意圖。圖／AI生成

一名女顧客近日購買手搖飲品牌「茶之魔手」奶綠飲品，發現杯中有髒指甲，向店家反映時，老闆娘卻回應「喝到就是有緣」，令她感到震驚與不滿。事後官方回應，己進行管理查核與內部宣導，並加強人員教育訓練。

女顧客在Threads上發文表示，5月11日到茶之魔手的台南某分店購買奶綠，喝到一半時突然感到口中有異物，吐出來後竟然是一片黑色的指甲，讓她當場感到反胃，甚至吐掉了早餐，她附上照片，指甲上還帶有汙垢，令人作噁。

女顧客表示，當時店內只有老闆娘在場，對方詢問她是喝完後才發現指甲，還是喝到一半就已經察覺。老闆娘強調現場作業環境不可能有指甲飛進飲料，但在被女顧客揭穿後，她承認當天確實有剪指甲，並表示是在角落剪的，剪完後也小心地將指甲丟進垃圾桶。然而，女顧客看一眼老闆娘的手指，就認出那片指甲與她喝到的指甲一模一樣。

在被質疑後，老闆娘冷嘲熱諷地表示，「妳喝到我的指甲就是有緣」，態度讓女顧客相當生氣，許多網友看到後也紛紛留言，建議她向衛生局檢舉。「證據留著，直接通報衛生局請相關人員稽查就好」、「誰要跟她的指甲有緣啊好噁」、「這指甲有入味，煮到都有茶色了」、「萬一是腳指甲？」、「孽緣也是緣」。

針對此事件，「茶之魔手」官方帳號也在原po貼文下方回應，表示已立即請門市全面檢查與重新檢視所有製作流程，食品安全對大家來說是很重要的事，若原po身體有任何不適，請先就醫照顧好自己，也建議妥善保留飲品與相關證物，並可向當地衛生局反映，由公正單位協助釐清。

南部手搖飲品牌「茶之魔手」除了食安問題，幾個月前也爆發簡體字宣傳語爭議。台南某分店看板寫下「宝～渴了不，买杯凉的犒劳自己一下」等字句，引起部分消費者表示觀感不佳，分店回覆稱，選用簡體字是基於「視覺簡潔與現代美感」的設計考量，並強調在台灣用簡體字並未違法。

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