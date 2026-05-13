快訊

有圖有真相！壓死線搭上空軍一號 輝達執行長黃仁勳到北京了

中職／兄弟首局失13分隊史最慘 悍將掃18安以17：2狠擊兄弟

各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

股市狂飆！餐飲業哀號生意「斷崖式暴跌」同行爆共鳴真相曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
餐飲業示意圖。圖／AI生成
餐飲業示意圖。圖／AI生成

5月報稅季來臨，不少餐飲業者明顯感受到來客數下滑。一名餐飲業者近日在社群平台發文表示，近期生意出現「斷崖式下跌」，與先前穩定的業績相比落差相當明顯，讓他不禁疑惑是否受到整體景氣影響。貼文曝光後引發大批同業共鳴，許多人坦言，每年5月進入繳稅季後，民眾消費趨於保守，餐飲業往往首當其衝，甚至有人打趣說，民眾把原本用來吃飯的預算都投入股市。

有餐飲業者近日在社群平台Threads發文表示，5月以來店內業績明顯下滑，來客數與營收都呈現「斷崖式」衰退，與先前穩定表現形成強烈對比，讓他忍不住感嘆「5月餐飲業是不是出了什麼問題？」並疑惑是否與整體經濟環境轉變有關，直呼這波業績下跌來得相當突然。

貼文曝光後引發不少餐飲同業共鳴，紛紛留言分享近期經營狀況，「要看客群是不夠廣，如果客群夠寬闊，在大環境不好時影響就小」、「中價位的餐館是最受影響的，畢竟母親節要給紅包還要吃大餐，大型餐飲的部份都忙爆了」、「原物料漲成這樣，不精細算到5元以內的價位成本都在虧錢」、「4、5月明顯下降，原物料還一直漲價和斷貨」。

有不少網友分析，5月適逢報稅季，加上母親節紅包等支出增加，民眾可支配所得縮水，整體消費意願自然轉趨保守，影響並不僅限於餐飲業。有人指出，每年5月向來是各行各業的淡季，當支出明顯高於收入時，消費者往往會優先縮減非必要開銷，也有民眾直言，報稅後看到帳戶餘額減少，最直接的反應就是「能省則省」，因此外食與娛樂支出也隨之下降。

此外，也有民眾好奇表示，近期股市表現亮眼，原以為景氣回溫後能帶動消費力，不過實際情況卻未如預期。對此，不少網友則幽默回應，「錢都套在股市裡了」、「要省下來買股票」，甚至有人笑稱，「連吃飯的預算都拿去投資了」，反映出即使金融市場熱絡，民眾在日常消費上仍傾向保守。

餐飲業 報稅 台股 台股獲利 財富管理 貧富差距 低薪 通膨 開銷

相關新聞

股市狂飆！餐飲業哀號生意「斷崖式暴跌」同行爆共鳴真相曝光

隨著5月報稅季來臨，許多餐飲業者反映生意出現「斷崖式下跌」，來客數與營收顯著滑落。業者分析，民眾因為母親節紅包及報稅支出增加，消費意願變得保守，影響整體餐飲市場。儘管股市表現亮眼，但消費仍趨於謹慎。

洗完別亂摺！UNIQLO曝T恤不會起皺摺法 「1關鍵」減少摺痕

UNIQLO分享衣物摺疊技巧，特別針對T恤、襯衫及運動服等，以簡單步驟減少皺摺。關鍵在於沿縫線摺疊與整理平整，讓衣物收納整齊，維持版型與外觀。適合的衣架選擇亦能避免皺褶形成。

高樓也逃不過！她回購「1防蚊神器」見效 一票人喊：真的好用

隨著天氣逐漸炎熱，蚊蟲問題也開始困擾不少民眾。一名女子近日在threads分享，自己原本住在透天厝，搬到社區大樓中高樓層後，本以為蚊子會明顯減少，沒想到家中仍頻繁出現蚊子，讓她忍不住直呼「太天真了」，接著也推薦一個持續回購明顯有效的防蚊產品，一票人直呼「一生推」。

路易莎暖心一幕！員工背嬰上班感動25萬人 老闆曝貼心規劃被讚爆

一名網友日前到路易莎咖啡台南永康復國門市消費時，發現一名女性店員背著嬰兒工作，溫馨畫面曝光後在Threads引來逾25萬名網友按讚，大讚業主打造「媽媽友善職場」，更表示要「用新台幣支持」。

擅拿奶瓶消毒鍋「蒸蚵仔」！包棟客裝死已讀不回 民宿業者傻眼：整台飄海鮮味

五一黃金周和勞動節連假，不少人選擇度假旅遊。台灣有民宿業者公審，指接待一行共8人住客，入住期間竟擅自使用民宿擺放櫥櫃、客人有需要提出方可提供使用的奶瓶消毒機，用作「蒸生蠔」。業者事後傳短訊商討賠償，客人卻裝傻表示「這不是蒸蚵仔用的嗎？」然後採取「已讀不回」態度，店方無奈承擔損失費用。 網友紛紛批評涉事客人無品，擔心會導致嬰幼兒過敏，認為民宿應妥善存放消毒機，以免被亂用。 綜合台灣媒體報導，澎湖縣有民宿業者早前在社交平台發帖公審，指接待8名年約20多歲的年輕人，他們透過訂房網站預訂民宿，並以「包棟」形式入住3天2夜，其間擅自拿取擺放在櫥櫃內的奶瓶消毒機，用作蒸生蠔，令消毒機充斥海鮮味，根本不能再使用。 從民宿提供的照片所見，民宿備有知名連鎖嬰幼兒產品公司Chicco所出的奶瓶消毒機，卻被客人當作蒸籠，直接將生蠔倒在裏頭以便蒸熟。業者表示，該消毒機平常都是收起來存放，只有客人有需要或提出才會提供使用，卻沒曾想到有客人會擅自拿來蒸海鮮。 業者續稱，當時透過助手得知消息後，隨即聯絡客人說明消毒機正確用途，同時告知這樣的使用方式會產生賠償金額，但對方竟然辯稱：「這不是蒸蚵仔用的嗎？」讓他

人潮少到像包場！六福村九成餐廳都不開 遊客嘆：只能活在回憶

新竹六福村近日在Threads掀起討論，一名網友貼出園區畫面直呼「真的有嚇到」，表示自己平日下午前往遊玩，卻發現園內人潮稀少，與童年印象落差極大。他回憶，小時候來六福村總充滿驚喜與歡樂，如今不僅設施變少，設備也缺乏更新，甚至園區內九成餐廳沒營業，只剩零星攤販與販賣機，小販下午兩點半就開始收攤，讓他感嘆「六福村真的只能留在回憶裡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。