股市狂飆！餐飲業哀號生意「斷崖式暴跌」同行爆共鳴真相曝光

5月報稅季來臨，不少餐飲業者明顯感受到來客數下滑。一名餐飲業者近日在社群平台發文表示，近期生意出現「斷崖式下跌」，與先前穩定的業績相比落差相當明顯，讓他不禁疑惑是否受到整體景氣影響。貼文曝光後引發大批同業共鳴，許多人坦言，每年5月進入繳稅季後，民眾消費趨於保守，餐飲業往往首當其衝，甚至有人打趣說，民眾把原本用來吃飯的預算都投入股市。

有餐飲業者近日在社群平台Threads發文表示，5月以來店內業績明顯下滑，來客數與營收都呈現「斷崖式」衰退，與先前穩定表現形成強烈對比，讓他忍不住感嘆「5月餐飲業是不是出了什麼問題？」並疑惑是否與整體經濟環境轉變有關，直呼這波業績下跌來得相當突然。

貼文曝光後引發不少餐飲同業共鳴，紛紛留言分享近期經營狀況，「要看客群是不夠廣，如果客群夠寬闊，在大環境不好時影響就小」、「中價位的餐館是最受影響的，畢竟母親節要給紅包還要吃大餐，大型餐飲的部份都忙爆了」、「原物料漲成這樣，不精細算到5元以內的價位成本都在虧錢」、「4、5月明顯下降，原物料還一直漲價和斷貨」。

有不少網友分析，5月適逢報稅季，加上母親節紅包等支出增加，民眾可支配所得縮水，整體消費意願自然轉趨保守，影響並不僅限於餐飲業。有人指出，每年5月向來是各行各業的淡季，當支出明顯高於收入時，消費者往往會優先縮減非必要開銷，也有民眾直言，報稅後看到帳戶餘額減少，最直接的反應就是「能省則省」，因此外食與娛樂支出也隨之下降。

此外，也有民眾好奇表示，近期股市表現亮眼，原以為景氣回溫後能帶動消費力，不過實際情況卻未如預期。對此，不少網友則幽默回應，「錢都套在股市裡了」、「要省下來買股票」，甚至有人笑稱，「連吃飯的預算都拿去投資了」，反映出即使金融市場熱絡，民眾在日常消費上仍傾向保守。