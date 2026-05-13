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洗完別亂摺！UNIQLO曝T恤不會起皺摺法 「1關鍵」減少摺痕

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO近日分享多款常見服飾的摺疊技巧，涵蓋T-shirt、襯衫、運動服及帽T等單品，透過簡單步驟即可有效減少皺摺，讓衣物收納更加整齊有序。（歐新社）
UNIQLO近日分享多款常見服飾的摺疊技巧，涵蓋T-shirt、襯衫、運動服及帽T等單品，透過簡單步驟即可有效減少皺摺，讓衣物收納更加整齊有序。（歐新社）

衣物洗淨後若只是隨手折疊收進衣櫃，不僅容易產生皺褶，也可能讓抽屜與衣櫃空間顯得凌亂。UNIQLO近日分享多款常見服飾的摺疊技巧，涵蓋T-shirt、襯衫、運動服及帽T等單品，透過簡單步驟即可有效減少皺摺，讓衣物收納更加整齊有序。

臉書粉專「魚漿夫婦」轉發UNIQLO官網的貼文指出，T-shirt與針織上衣在折疊前，關鍵在於先將衣物反面朝上平放，並把左右兩側的腋下縫線仔細對齊。若遇到前後下襬長度不同的款式，則可改以肩線作為對齊基準，再用雙手順著布料輕輕撫平，將鼓起或重疊的部分整理平整，如同以手代替熨斗般將皺褶推開，讓衣物在後續折疊時更加服貼，也能減少收納後產生的摺痕。

將衣物整理平整後，可先以領口位置為基準，將左右兩側衣身向內對摺，再順著袖子根部的縫線把袖子向外折整，UNIQLO表示，沿著原有縫線折疊，能有效降低多餘摺痕的產生。若為長袖上衣，則建議將袖子順著衣身方向摺疊，避免袖口突出，影響整體外觀與收納。最後再從腹部位置將衣服對摺一次，使下襬與領口自然重疊，即可完成整齊且不易起皺的摺法。

至於襯衫與Y-shirt（主要指日本的白襯衫（ワイシャツ，源自White Shirt）的收納方式，UNIQLO建議在折疊前先將所有鈕扣完整扣好，這樣不僅能讓衣服維持原本版型，也有助於左右側邊縫線對齊，讓後續折疊更加順手。完成對齊後，即可比照長袖T-shirt的方式，將衣身與袖子依序摺整。由於襯衫布料相對細緻、較容易產生明顯皺褶，因此在撫平布面與折疊過程中，建議比一般上衣花更多心思整理，才能維持平整外觀。

除了折疊收納外，若平時習慣將襯衫吊掛於衣櫃中，UNIQLO也提醒，衣架的尺寸選擇相當重要，並且建議挑選寬度足夠、與襯衫肩線及袖子根部相近的衣架，讓衣物能自然支撐，不易因受力不均而造成肩線變形。合適的衣架不僅有助於維持襯衫版型，也能降低布料產生皺褶的機率，讓襯衫在取出時仍保持平整俐落。

至於運動服、衛生衣及帽T等較厚或具彈性的衣物，UNIQLO建議可依照「先摺袖子、再摺下襬」的順序整理。以帽T為例，帽子部分應先將邊緣提起並撫平皺褶，再從內側伸手進入帽內，依序將左右兩側向內收整，使帽型更加平整。雖然完成後衣物的橫向寬度可能略微增加，但能有效減少帽子與衣身產生明顯摺痕，同時維持整齊外觀，也不會過度占用抽屜空間。

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