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高樓也逃不過！她回購「1防蚊神器」見效 一票人喊：真的好用

聯合新聞網／ 綜合報導
每到夏季蚊子總是相當擾人，大家也不斷尋求防蚊妙方。圖／AI生成
每到夏季蚊子總是相當擾人，大家也不斷尋求防蚊妙方。圖／AI生成

隨著天氣逐漸炎熱，蚊蟲問題也開始困擾不少民眾。一名女子近日在threads分享，自己原本住在透天厝，搬到社區大樓中高樓層後，本以為蚊子會明顯減少，沒想到家中仍頻繁出現蚊子，讓她忍不住直呼「太天真了」，接著也推薦一個持續回購明顯有效的防蚊產品，一票人直呼「一生推」。

原PO表示，搬到大樓高樓層後，蚊子還是照樣出現，為了對抗牠們，只好再度拿出已經持續回購3年的日本「金鳥防蚊掛片」。她提到，每次掛上後，家中的蚊子數量就會減少許多，即使偶爾仍有蚊子飛進屋內，也會像「有氣無力地飛過」，讓她相當滿意效果，並笑稱希望產品能繼續替家裡「好好把關」。

貼文吸引不少曾使用過該產品的網友分享心得，許多人認為防蚊掛片確實有效，但關鍵在於擺放位置。有網友建議，最好掛在家中出入口或陽台附近，效果會更加明顯，也有人分享「掛了真的沒有蚊子，大推」、「這個真的好用」、「還有出一款噴霧一生推！除了蚊子連小小強都會一起死」。

事實上，高溫天氣也讓蚊子進入繁殖高峰期。根據報導，害蟲防治專家指出，夏天氣溫偏高，可能加速蚊子從卵成長為成蟲的速度，導致蚊蟲數量增加。蚊子通常偏好體溫較高、新陳代謝快，以及排出較多二氧化碳的人，因此小孩、喝酒後的人都較容易成為蚊子的目標。

此外，研究也指出，O型血的人相對更容易被蚊子叮咬，其次依序為B型、AB型及A型。由於蚊子多半會從腳踝附近接近人體，因此專家建議，使用防蚊液時可著重噴灑在下半身，同時保持腳底與指縫清潔，也能降低被蚊子鎖定的機率。

至於被蚊子叮咬後的止癢方式，專家提醒，不建議使用熱水沖洗，因為蚊子叮咬造成的癢感屬於過敏反應，熱敷反而可能讓不適感加劇，較正確的方式應以冰敷舒緩。如果要打蚊子，也別再左右夾擊，從上往下出手命中率更高。

蚊子

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