路易莎暖心一幕！員工背嬰上班感動25萬人 老闆曝貼心規劃被讚爆

一名網友日前到路易莎咖啡台南永康復國門市消費時，發現一名女性店員背著嬰兒工作，溫馨畫面曝光後在Threads引來逾25萬名網友按讚，大讚業主打造「媽媽友善職場」，更表示要「用新台幣支持」。

原PO在Threads分享，當天到路易莎咖啡內用時，注意到店員「肚子蓬蓬的」，原以為對方懷孕，走近後才驚訝發現她背著一名小嬰兒上班。

她表示，這位媽媽一邊照顧孩子，一邊仍細心接待顧客，服務態度親切專業，讓她相當感動，「真的好辛苦，重點是店家竟然願意讓媽媽背著小Baby上班，現在已經很少看到這麼友善媽媽的公司行號了。」

貼文爆紅後，門市業主也親自現身回應。他表示：「這位媽媽的工作量有特別規劃，不會安排任何危險或過於操勞的工作，請大家放心，也歡迎大家來店裡坐坐，感受一下我們的熱情。」

業主的暖心回應再度打動大批網友，紛紛留言稱讚：「這是業主楷模！」、「謝謝你願意給媽媽工作機會」、「這樣的老闆一定會賺大錢」、「祝老闆一輩子上廁所都有衛生紙」。許多網友也想親自到店內消費力挺，「這樣的店家一定要支持」、「今天開始不喝別家，改喝路易莎咖啡」、「希望台灣有更多願意體諒父母的企業」。

也有網友認為，沒人想帶孩子上班，一定是因為生活的無奈，才出現這一幕帶小孩工作的情景。不少家長也分享自身經驗，指出當孩子臨時生病、找不到照顧者，往往是許多職場媽媽最頭痛的問題。