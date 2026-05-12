擅拿奶瓶消毒鍋「蒸蚵仔」！包棟客裝死已讀不回 民宿業者傻眼：整台飄海鮮味

五一黃金周和勞動節連假，不少人選擇度假旅遊。台灣有民宿業者公審，指接待一行共8人住客，入住期間竟擅自使用民宿擺放櫥櫃、客人有需要提出方可提供使用的奶瓶消毒機，用作「蒸生蠔」。業者事後傳短訊商討賠償，客人卻裝傻表示「這不是蒸蚵仔用的嗎？」然後採取「已讀不回」態度，店方無奈承擔損失費用。

網友紛紛批評涉事客人無品，擔心會導致嬰幼兒過敏，認為民宿應妥善存放消毒機，以免被亂用。

綜合台灣媒體報導，澎湖縣有民宿業者早前在社交平台發帖公審，指接待8名年約20多歲的年輕人，他們透過訂房網站預訂民宿，並以「包棟」形式入住3天2夜，其間擅自拿取擺放在櫥櫃內的奶瓶消毒機，用作蒸生蠔，令消毒機充斥海鮮味，根本不能再使用。

從民宿提供的照片所見，民宿備有知名連鎖嬰幼兒產品公司Chicco所出的奶瓶消毒機，卻被客人當作蒸籠，直接將生蠔倒在裏頭以便蒸熟。業者表示，該消毒機平常都是收起來存放，只有客人有需要或提出才會提供使用，卻沒曾想到有客人會擅自拿來蒸海鮮。

業者續稱，當時透過助手得知消息後，隨即聯絡客人說明消毒機正確用途，同時告知這樣的使用方式會產生賠償金額，但對方竟然辯稱：「這不是蒸蚵仔用的嗎？」讓他相當無言。由於消毒機充斥海鮮味，他再次向對方說明未來無法供其他客人使用，他們有需要購置新的消毒機，卻被「已讀不回」拒絕賠償。

許多網友圍剿涉事客人自私，「用這個蒸蚵仔……虧他們想得出來」、「我都用女兒的消毒鍋蒸地瓜，但用民宿的消毒鍋蒸蚵仔真的很傻眼」、「看了店家的留言是客人自己翻出來使用，我覺得超級沒品耶」、「就是故意的，請一定要跟他們賠償」。

有家長則提出憂慮，「無法接受孩子奶瓶充滿海鮮味」、「小朋友有（海鮮）過敏，蛤蜊（即蜆）大忌」，認為民宿應妥善存放消毒機，以免被亂用，「奶瓶消毒鍋不要提供一般旅客使用，有帶嬰兒的再提供」。

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文章授權轉載自《香港01》