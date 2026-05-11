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人潮少到像包場！六福村九成餐廳都不開 遊客嘆：只能活在回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己平日下午前往知名遊樂園玩，卻發現園內人潮稀少，與童年印象落差極大。 示意圖／ingimage
一名網友表示自己平日下午前往知名遊樂園玩，卻發現園內人潮稀少，與童年印象落差極大。 示意圖／ingimage

新竹六福村近日在Threads掀起討論，一名網友貼出園區畫面直呼「真的有嚇到」，表示自己平日下午前往遊玩，卻發現園內人潮稀少，與童年印象落差極大。他回憶，小時候來六福村總充滿驚喜與歡樂，如今不僅設施變少，設備也缺乏更新，甚至園區內九成餐廳沒營業，只剩零星攤販與販賣機，小販下午兩點半就開始收攤，讓他感嘆「六福村真的只能留在回憶裡」。

原PO還提到，當天許多設施未開放，幾乎走完整個園區都不知道能玩什麼，就連實際搭乘的遊樂設施也出現不少問題。他指出，搭乘「沙漠風暴」時，前排第二支安全桿推不開，甚至搖晃時感覺鬆動，令人擔憂安全性；另一設施「天馬行空」則佈滿蜘蛛網、灰塵，設備還出現脫漆與生鏽狀況，維護情況讓他相當失望。

除了設施老舊，原PO也抱怨園區細節體驗不佳。他表示，園內許多投幣式設施與噴水互動設備需要10元硬幣，但現場卻沒有兌幣機，向店家詢問換錢還被要求必須先消費。之後搭乘「火山歷險」時，工作人員廣播提醒乘客緊握扶手，但整艘船卻瀰漫濃厚抹布與餿水味，尤其扶手異味最明顯，「感覺不是一天造成，而是長期累積的臭味」。甚至還有會飛的鸚鵡設施，其中一台幾乎飛不起來，讓他直呼空虛。

貼文曝光後引發大量共鳴，不少網友坦言早已感受到台灣遊樂園沒落。「請特休一個人去六福村，結果差點包場」、「昨天整艘船只有我一個人」、「價格真的太貴」，也有人拿日本環球影城相比，認為六福村門票約1400元，但體驗差距卻非常巨大。還有人感嘆，「台灣不重視這個產業，要業主投入大量資金更新硬體其實很困難」。

價格確實也是許多人認為的關鍵問題。近年隨著國人出國旅遊比例提高，本土遊樂園逐漸面臨更激烈競爭。對不少七、八年級生而言，遊樂園承載著童年、畢旅與青春回憶，從小時候被父母帶去玩，到長大後帶孩子重返園區，形成一種世代記憶。六福村自1979年開業至今將近50年，是許多人共同回憶的一部分，但如今人潮冷清、設施空位明顯，也讓不少網友感到格外唏噓。

不少人分析，其實不只六福村，台灣多數遊樂園都面臨相似困境，包括主題性不足、缺乏知名IP（知識資產）、地理位置偏遠，以及設施多年未更新等問題。也有人指出，相較於國外樂園重視氛圍營造與情緒價值，台灣部分園區甚至在閉園前工作人員就陸續離場，服務感受差距明顯。此外，餐飲價格偏高卻缺乏特色，也容易讓遊客感受到「花很多卻不值得」。

旅遊 國旅 六福村

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