台人入境日本變嚴格？他首進「小黑屋」盤查 網怒：2顆老鼠屎害的

台灣人喜愛到日本旅行，不過近日卻有台人飛日本時被海關「特別關照」，不但仔細檢查行李，還詳細搜身，讓他相當錯愕。對此，就有網友透露可能原因，因為有「2顆老鼠屎」。

該名網友在Threads發文，「入境日本這麼多次，第一次被帶進小房間，真的有嚇到」，他表示自己在富山機場除了行李被查，還被搜身、脫鞋檢查，隨後工作人員還拿著一張紙反覆問他「有沒有海洛因、古柯鹼、大麻」。

原po當下滿頭問號，心想自己只是來旅遊，以前入境日本從未遇過這種待遇，還以為是自己闖了禍，讓他好奇詢問網友，「這是隨機抽查？富山機場特色？還是最近查比較嚴？有人也被這樣特別關照過嗎？想知道是不是我太少見多怪」。

文章曝光，有網友推測罪魁禍首可能是他們，「上週有兩個台灣老人，帶了超大量的毒品進去日本」、「這禮拜就有兩個台灣人，分別走私數量可觀的毒品去日本，前人砍樹啊」、「近期被查獲台灣人攜帶毒品闖關，這波可能持續一段時間」、「主要是因為有兩個台灣渾蛋運毒」。

上月連續有2名台灣人運毒到日本被逮。一名50歲台灣劉姓女子涉嫌走私約4公斤依托咪酯粉末闖羽田機場，被警方依涉嫌違反醫療品醫療機器法等現行犯逮捕，這是日本警方迄今查獲最大量的依托咪酯，以及64歲陳姓男子涉嫌自馬來西亞走私含有依托咪酯的椰子油，入境日本羽田機場。

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