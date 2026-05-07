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味醂不是味「ㄌㄧㄣˊ」？第二讀音曝光 眾人驚呼：難怪打不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
日式料理中，常使用味醂做調味。圖／AI生成
日式料理中，常使用味醂做調味。圖／AI生成

近日一則關於日式調味料「味醂」的貼文，在社群上意外掀起「國文冷知識」討論。一名女網友在Threads分享，自己原本只是想記錄隔天晚餐內容，卻意外發現日式調味料「味醂」的「醂」字，正確讀音竟然不是大家習慣念的「ㄌㄧㄣˊ」，而是「ㄌㄢˇ」，讓她當場傻眼直呼：「原來我一直都念錯！」

除了「味醂」，原PO也提到自己發現「佃煮」的「佃」應讀作「ㄉㄧㄢˋ」，不是常被誤念的「ㄊㄧㄢˊ」。所謂「佃煮」，是日本一種以醬油、糖慢火熬煮食材的傳統料理方式，常見於海帶、小魚或豆類配菜。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言表示「第一次知道」、「難怪每次打字都打不出來」、「我一直以為是味ㄌㄧㄣˊ」、「長知識了」。也有人笑說，「念味『ㄌㄢˇ』真的沒人聽得懂吧」、「有邊讀邊、沒邊讀中間就這樣簡單！」

也有不少人此時才驚覺，難怪平時使用注音輸入法時，輸入「ㄌㄧㄣˊ」始終找不到「醂」字，只能改打「味霖」或「味淋」替代，如今終於解開多年疑惑。網紅魚乾Annie過去也曾提過類似經驗，表示自己查了Google後，才發現「醂」必須輸入「ㄌㄢˇ」才能正確選字。

根據教育部異體字字典》資料，「醂」收錄「ㄌㄢˇ」與「ㄌㄧㄣˊ」兩種讀音。「ㄌㄢˇ」是指去除澀味的柿子；而「味醂」源自日文「みりん（mirin）」，是一種帶甜味的日式料理酒，也可以寫作「味霖」或「味淋」。

圖／擷自教育部異體字字典
圖／擷自教育部異體字字典

日本料理 教育部

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