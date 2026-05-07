赴韓買棉被變冤大頭？台客入店秒變1.5倍價 網點名「知名老店」：惡習已久

南韓棉被輕軟保暖，被台灣人列為旅遊必買品項之一，不過近日有店家被踢爆招牌寫「歡迎台灣人」卻「坑殺台灣人」，故意對說中文的顧客提價販售，對比她買到的價格竟貴了約50%，立刻發文示警避免有人繼續上當，留言也有不少人點名同一家寢具店，一直用同樣手法宰客。

近日一位台灣人妻在Threads上發警世文，表示自己和家人在釜山國際市場買棉被，選定一家門口寫著「歡迎台灣人」大招牌的寢具店消費，由於丈夫是日本人，所以店家派出會日語的店員招待。當時他們看中2條分別為3萬5千及4萬韓元的棉被，一番思考後，決定買下2條3萬5千的被子。

不過，就在他們要離開時，恰與一團台灣遊客擦身而過，店家貼心地派出會中文的店員溝通，但店員報價時，同樣2條棉被的價格卻變成5萬、6萬韓元，價差高達50%。原PO一聽到立刻覺得同鄉被坑了，便偷偷向台灣團的一位女士搭話告知，雖然不知後續發展如何，但店家寫著歡迎卻賣台灣人特別貴，「實在吞不下這口怨氣」。

網友不滿表示，店家在門口大大寫著「歡迎台灣人」，卻針對台灣人抬價販售。圖／截自GoogleMap

貼文曝光後，馬上有不少網友指認出是某知名老店，「我買10萬盤子價」、「傻眼，原來那時候被坑了，店員還說他們領死薪水」、「他們有配合韓國導遊抽佣！價格直接貴兩倍」、「這家店被爆好幾次了，感覺就是跟導遊合夥的，坑人」、「一模一樣的同款棉被，我老公被韓國導遊帶去買是9萬和11萬韓幣，後面我自己單獨進去問價格，居然直接開6萬和6萬5韓幣」。

不過也有人認為價格與是否跟團有關，「價格不同因為中間包括導遊分成佣金」、「價格比你們貴因為你是自由行可到處比價，跟團的出店便會上旅遊車」、「多的是要給導遊賺的」、「跟團，導遊要賺回扣」、「問題在旅行社吧？跟團的採購行程要轉返佣才會跟你們價格不一樣吧」。

實際檢視該店家Google評價高達4.9，但其中摻雜不少負評，多是抱怨價格高於其他店家、店員報價混亂等問題。

其實，台灣人對「韓製棉被」的喜好也被當地店家看在眼裡，據《經濟日報》報導，首爾藏廣市場的寢具店老闆就明白表示「如果沒有台灣顧客，我們恐怕經營不下去」，除了棉被外，韓式傳統棉紗巾、搓澡巾、阿嬤風的碎花背心、鋁製鍋具等韓國日常用品，也是台客喜好購買的品項。

該寢具店Google評價。圖／截自Google