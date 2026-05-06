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女生獨旅免騎車去哪好？ 網狂推「3大療癒聖地」：搭火車就到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友推薦台東金崙、花蓮等景點，只要搭乘大眾運輸就能抵達，非常適合想放鬆充電的女生獨旅。示意圖／Ingimage
網友推薦台東金崙、花蓮等景點，只要搭乘大眾運輸就能抵達，非常適合想放鬆充電的女生獨旅。示意圖／Ingimage

想來場說走就走的獨自旅行，卻因為不會開車、騎機車而卻步嗎？近日一名女網友發文求助，希望能尋找適合女生「2天1夜」或「3天2夜」的國內獨旅景點。她強調行程主要仰賴大眾運輸（公車、捷運、客運），並期望住宿環境漂亮、價格親民，主打一個「慢步調放鬆」的行程。

貼文在Threads上曝光後，立刻釣出大批旅遊達人分享口袋名單，其中阿里山」、「台東金崙」與「台南成為呼聲最高的首選。對於喜歡親近自然、追求放鬆療癒的旅客，許多網友強烈推薦搭乘大眾運輸就能輕鬆抵達的景點。「剛從台北去阿里山三天兩夜，真的很舒服也很美，適合好好充電！」有網友分享，阿里山不僅交通接駁完善，森林浴更是洗滌身心的最佳選擇。

此外，台東的「金崙」也備受推崇，「火車可以直接到！能欣賞無敵海景跟日出日落，還有特色的鹹水溫泉可以泡。」也有剛從小琉球回來的網友表示，即便不會騎機車，靠著騎腳踏車也能輕鬆環島，享受舒適的海島風情。

若偏好城市探索與品嚐美食，中南部縣市則成為首選。網友點名嘉義市區可以靠「走路加YouBike」，穿梭在巷弄間尋找老宅咖啡廳；高雄市區則受惠於捷運與輕軌，交通與吃喝玩樂都相當便利。

其中，台南獲得最多網友點名狂推。有達人分享自己去台南獨旅3次的經驗，不僅住在孔廟附近的背包客棧，便宜又寬敞，重點是「周邊美食根本吃不完」。該網友表示，自己完全不騎車，全程仰賴公車與雙腳，周邊的美術館、博物館群都能輕鬆抵達；也有人推薦直攻國華街、友愛商圈，一路吃喝逛買。不過網友也笑稱，台南唯一的缺點大概就是「夏天真的太熱了」。

阿里山 台東 台南 獨旅

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