點珍珠「要洗兩次」怕太甜？她神操作驚呆店員 網吵翻：侮辱珍奶

台灣飲料店密度高、選擇多元，有些地段甚至走幾步路就能看到另一家店。一名網友分享買飲料時的奇聞軼事，表示前方顧客點餐時要求「珍珠要過水兩次」，讓店員當場愣住，他也忍不住直呼，「這到底是什麼邪教喝法？」

該名網友在 Threads 發文表示，午休時間到50嵐買飲料，排在他前面的女生點了一杯波霸奶茶，要求微糖、微冰，還特別交代「珍珠幫我過水洗兩次，我怕太甜」。店員聽到後一臉錯愕，對方則解釋，「因為你們珍珠有泡糖水啊，洗過比較健康」。

原PO聽完相當傻眼，忍不住吐槽，根本是邪教喝法，如果真的想追求健康，乾脆直接買礦泉水就好。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有自稱50嵐店員的網友留言分享，其實店內也有類似需求的常客，例如點中杯波霸紅茶拿鐵、無糖、微冰，並要求配料少及過水。他表示，這類需求並不會特別麻煩，「反正飲料都是要做出來給客人的」。

他也解釋，有些人是想保留波霸的口感，而非攝取額外糖分；珍珠需浸泡糖水才會帶甜味，而椰果本身就含糖，飲料甜度則是另外添加，因此「料過水其實挺合理」。

他進一步指出，像拿鐵系列飲品還需要額外煮製、冰鎮，熱飲則需再加熱處理，「其實都比料過水還要多一些時間與步驟」。

不過，也有不少網友不以為然，「要健康就不要給我吃珍珠，珍珠是澱粉」、「建議直接無糖茶、不加波霸」、「這種健康都是自我安慰的」、「她這樣是在侮辱珍珠奶茶欸」，還有人調侃，「現在飲料店最難的不是做飲料，是面對各種『健康升級版客製人生』」。

根據「女子漾」報導，Cofit總營養師張宜婷表示，手搖飲並非絕對禁忌，關鍵在於「聰明置換」，只要掌握四大挑選攻略，減脂族群依然能享受手搖飲的樂趣而不破功。

首先，「避開精緻澱粉，聰明選擇配料」，可優先選擇寒天、仙草、奇亞籽或愛玉等富含水溶性膳食纖維的配料，不僅能延緩糖分吸收，還能維持血糖平穩。「慎選果茶，留意隱藏添加糖」挑選果茶應確認是否為新鮮原果製作，並盡量將甜度控制在半糖以下以降低總糖攝取。

「檢視營養組成，提升蛋白質比例」，將基底的奶精替換為鮮乳或豆漿，就能有效提升蛋白質與營養密度。「動態平衡，調整下一餐飲食比例」，主動增加蔬菜與全穀根莖類的攝取，避免再次碰觸甜點與含糖飲料。