速食店薯餅全丟！她心疼喊浪費 網曝「不留的原因」：每個規定都有故事

麥當勞分為早餐與一般時段，供應的餐點也有所不同。一名網友表示，早餐只供應到10時30分，但她在11點時看到店員將未售完的薯餅全數丟進垃圾桶，不禁感嘆「好浪費、好可惜」，也好奇是否有方法能減少食物浪費。

該名網友在 Threads 發文指出，早餐時段結束後，她親眼看到店員將剩餘薯餅全部丟棄，認為相當可惜。她也提到，「只要想到這世界上還有很多地方，很多人都沒有乾淨的水可以喝，就會覺得心疼」，並直言台灣其實存在食物浪費的問題。

原PO進一步補充，雖然能理解食安需要嚴格把關，但規定往往較為僵化。她舉例，像壽司店也有時間限制，即使只過了一分鐘，「那些沒有被販售出去的壽司就是注定會進垃圾桶」。

對此，不少網友持不同看法，認為相關規定有其必要性，如果不丟掉，改成時間到就開放免費領取，「肯定以後不會有人買，直接等時間到拿免費的」，數量不夠還會嫌店家小氣；「丟掉對一家餐廳來說是成本最低的」，也有人直言，「你用原價把那些薯餅買下來，然後全部吃光，做不到就不要在這邊情勒別人」。

也有網友分享過往經驗，同學20年前在麥當勞打工，曾將報廢食品帶回分享，結果全班食用後集體腹瀉，「同學除了被開除之外，同時被麥當勞告偷竊，然後麥當勞被家屬集體控告食品衛生安全的問題」。

也有人指出，過去烘焙業曾將報廢食品提供給弱勢，但後來取消，「每個規定都有其故事，你永遠想不到人的貪婪、不感恩或者其他人的妒忌心」。

麥當勞早餐與一般餐點（超值全餐）確實分為不同時段供應，且菜單內容不同。早餐時段通常為凌晨5:00至上午10:30，供應滿福堡、鬆餅、薯餅等；上午10:30後至隔天凌晨5:00則為一般時段，供應各式牛肉堡、麥脆鷄、薯條等全餐。

剩食處理爭議也發生在校園內。根據「聯合報」報導，農業部去年十月為防範非洲豬瘟疫情，全面禁止廚餘餵豬，台南市加強推動校園營養午餐「廚餘減量」政策，卻傳出學生被迫將吃剩的飯菜帶回家，讓家長錯愕。教育局長鄭新輝回應，推動廚餘減量目的在培養學生珍惜食物與落實環境永續理念，同時透過每天的廚餘量調整菜單、供餐精準化及用餐教育等，從源頭減少剩食，兼顧減量目標與學生健康，絕非要求學生將廚餘帶回家。

教育局強調，政策上路後已要求各校應以學生健康與食品安全為優先，嚴禁以減量為由，限制學生傾倒廚餘或採取不當作法，倘若查有違反規定情形將立即督導改善，確保學校依循正確方式推動政策，同時也會檢視制度設計，避免產生錯誤誘因。